Korrupciógyanú: Kiss László házi őrizetre készül vagy arra, hogy ismét bevarrják?

Kiss László visszatérése után nem aratott túl nagy sikert az óbudaiak körében. Ráadásul első dolga volt, hogy a képviselő-testületi ülések helyszínválasztását rugalmassá tegye. Az általános gyakorlattól eltérően, az önkormányzati székhely falain kívül is összeülhet a testület, hogy döntéseket hozzon. A képviselők többségét is váratlanul érte a furcsa döntés kényszere, amit egy dolog indokolhat: a hivatali visszaéléssel vádolt polgármester vélhetően arra számít, hogy legjobb esetben is házi őrizetbe vagy újra börtönbe kerülhet. A büntetőügyének még nincs vége.

Kiss László szabadlábon védekezhet, a korrupciógyanú azonban ugyanúgy fennáll személyét illetőleg Fotó: Hatlaczki Balázs / PS

Ezt sejteti az az ülésen váratlanul felbukkanó napirendi pont, amelynek elfogadása a baloldali többséggel lehetővé teszi Kissnek, hogy a jövőben akár a házi őrizetben tartsa meg a testületi üléseket. Kiss egyébként továbbra sem vállalja a felelősséget, nem adott magyarázatot a korrupciós botrányra, vagy arra miért sodorta Óbudát ennyire bizonytalan helyzetbe. Azt sem indokolta meg, hogy miért vette fel úgy 9 hónapig havi többmilliós fizetését (plusz nagyjából majdnem ennyi ideig a kihasználatlan havi 200 ezres útiköltség-térítését, bár erről végül február végén "nagyvonalúan" lemondott - a haverok javára.), hogy közben láthatóan nem dolgozott meg a pénzéért. A dékás politikus csak azzal próbálta mosdatni magát, hogy ügy nincs, politikai megfontolásból volt a hűvösön. A további 17 gyanúsítottról már nem szól a fáma. Kiss azt hiszi, ez a magyarázat elég is a „megtisztulásához”. A kerületet elhanyagoló Kiss László ráadásul olyan agresszív, sittes stílusú monológba bonyolódott az első általa vezetett testületi ülésen, amely azontúl, hogy zagyva volt itt-ott-, sértette az időseket.

Sittes stílusban, koordinálatlanul üvöltözött Kiss László

Húsz percig ordítozott koordinálatlanul Kiss László az első általa vezetett ülésen, agresszív stílusával láthatóan az igazsággal való szembesítést igyekezett elkerülni. A polgármester tudja, hogy bizonytalan helyzetbe hozta Óbudát, kellemetlenbe pedig saját képviselőit és alpolgármestereit, akik sokszor szintén nem vállalták a felelősséget a döntéshozatalban Kiss nélkül. Valójában mindenkinek jobb lenne, ha végre lemondana a dékás polgármester posztjáról az ügy lezártáig, és hagyná, hogy a kerület végre fejlődni tudjon.

„Egy kétségbe esett ember üvöltözését kellett itt végighallgatni félszáz embernek”- jegyezte meg Kozma János az ülést követően. A fideszes képviselő hozzátette:"Az emberek viszont nem szájkaratéra kíváncsiak, hanem válaszokat várnak arra, hogy a polgármester miért vett fel havi 3,5 milliót úgy, hogy közben nem dolgozott? Hová lettek a kerület pénzei? És mikor mond végre valami érdemit, mert a személyeskedés nem erőt mutat – hanem annak a hiányát”- mutatott rá a kormánypárti politikus.