Berobbant a nyári hőség: pokoli időszak vár a migrénesekre!

A meteorológusok szerint remek időjárás vár ránk a hétvégén. 28 fokos meleg lesz, ami persze még több is lehet, igazi hőség vár ránk. Egyértelműen nyári lesz az időnk. Ennek sokan örülnek. Ki lehet menni a parkokba, akár a strandra is. Sajnos azonban sokaknak ez egy nagyon rossz időszak. Akik migrénben szenvednek, azoknak a most megérkező hőség nagyon fájdalmas lehet, hiszen a magas hőmérséklet könnyen okozhat fejfájást. Magyarország több mint 10 százaléka szenved ettől a betegségtől, így körülbelül egy millió honfitársunkat érinti ez a probléma.

Itt a nyári hőség, de ennek nem mindenki örül Fotó: Zalai Hírlap

Miért okoz a hőség heves migrént?

Az orvosok a következőkkel magyarázzák azt, hogy miért számíthatnak fejfájásra a migrénben szenvedők, a nyárias hőségben? A magas hőmérséklet az erek összehúzódását vagy kitágulását okozhatja. Vagyis az agyba irányuló véráramlás ingadozni kezd. Ez az ingadozás pedig fejfájást idéz elő azoknál, akik hajlamosak a migrénre. Illetve a hőség növeli a kiszáradás kockázatát is, ami egy újabb veszélyforrás a migrénes betegeknek. Mivel a vízhiány miatt az agy kicsit összehúzódik, és ez kellemetlen fizikai feszülést okozhat az idegekben, ami kiválthatja a migrénes rohamot, vagyis a heves fejfájást.

A nyári hőség fokozza a migrén rohamok előfordulásának esélyét Fotó: T.Vyc

Mivel tudunk védekezni?

A migrénben szenvedőknek ajánlott, hogy minél hatásosabban védekezzenek a hétvégén ránk váró hőség ellen. A fejfájás elkerülésének kulcsa a megelőzés. Szabadtéren is meg kell próbálni az árnyékosabb részeken maradni. Ajánlott a napszemüveg használata, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű és rendszeres folyadékbevitelre. A forró hétvége után azonban kisebb lehűlés várható, ami már jócskán csökkenti a migrénes fejfájás kialakulását.