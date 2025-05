„Amikor észrevettem egy csúnya jelet a lábkörmömön, egyszerűen eltakartam körömlakkal: később kiderült, hogy egy halálos kór jele”

Egy nő elárulta, hogy egy furcsa foltot vett észre a lábujján, amiről eleinte azt hitte, hogy valamibe belerúgott vagy zúzódás miatt keletkezhetett, ám később kiderült, hogy sokkal nagyobb bajról van szó.

Az orvosok először azt hitték, hogy a nőnek gombás fertőzése van Fotó: Pexels

Laura Jennings soha sem gondolta volna, hogy a körmén lévő csúnya jel a halálos rák jele.

Elég aktív életet élek, és ez néha azzal jár, hogy ügyetlen vagyok, ezért is gondoltam azt, hogy belerúgtam valamibe, és egy zúzódás keletkezett a köröm alatt, és úgy voltam vele, hogy ez majd természetes módon elhalványul

- mesélte a 40 éves leedsi nő, majd így folytatta:

„Nem tűnt olyan dolognak, ami miatt aggódnom kellene, és nem is fájt, így körömlakkal fedtem le, az élet pedig ment tovább”.

De amikor Laura leszedte a festéket, a köröm egy része is leesett vele együtt. A nő gondolta, hogy valami nincs rendben, de úgy volt vele, hogy a lábujjköröm időnként le szokott válni, és biztos most is erről lehetett szó. Az üzletfejlesztési igazgatóként dolgozó hölgy akkor még nem tudta, de Laurára egy hosszú orvosi kezelés várt.

A dolgok még 2022 áprilisában kezdődtek - egy olyan időszakban, amikor a Covid-járvány hatása még mindig zavarta az egészségügyi szolgáltatásokat és korlátozta a személyes találkozókat. Mivel nem tudott személyes találkozót kérni, Laura telefonos konzultációt folytatott a háziorvosával, és fényképeket küldött neki a lábkörméről.

Eleinte gombás körömfertőzést diagnosztizáltak nála, és egy kenőcsöt írtak fel neki, a körme egy részét pedig elküldték vizsgálatokra. A körme 2023 húsvétjára sem gyógyult meg - sőt, sokkal rosszabbul nézett ki. Ekkor már bement a kórházba, ahol azonnal egy bőrgyógyászhoz irányították, akik szinte rögtön megmondta, hogy az egygyermekes anyukának rákja van.

A nő számára további műtétek vártak, és Laura lábujjának egy részét amputálták, hogy eltávolítsák a daganatos sejteket. Az ágyékából egy nyirokcsomót is eltávolítottak, hogy megvizsgálják, nem terjedt-e tovább a betegség a testében. A nő megkönnyebbült, amikor közölték vele, hogy a tumort sikeresen eltávolították, és a nyirokcsomóján végzett vizsgálat kimutatta, hogy nem terjedt tovább, ugyanakkor most rendszeres vizsgálatok várnak rá - írja a The Sun.