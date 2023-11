„Éltem a fiatalok életét, családot és gyerekeket akartam" – félrediagnosztizálták Nikit, későn derült ki, hogy májdaganata van

Niki egy igazi életvidám, jó kedélyű lány volt, aki a „család bohóca” és támasza volt. Élte a fiatalok szokásos életét, minden buliban benne volt, utazgatni szeretett volna, családot és gyerekeket tervezett, ahogy mindenki más. Aztán jött a fájdalom és a diagnózis: a most 24 éves lánynak májdaganata van. Niki felkeresett egy májsebészt, aki addig húzta a dolgokat, míg a fiatal lányt már nem műthették meg és implantációt sem kaphatott. Az orvosok úgy vélték, hogy jóindulatú a daganata, így FNH-ra, azaz focalis nodularis hyperplasiára kezelték, később kiderült, hogy tévesen. Niki májában valójában rosszindulatú volt a daganat, ami áttétet képzett idővel a rossz diagnózis miatt.

Niki szinte minden kezelést, terápiát és gyógyszert kipróbált már, de hiába Fotó: Pexels

„Azt hiszed, egészséges vagy és előtted az élet, majd kiderül, hogy nagyon nem”

Niki, miután megtudta, hogy valójában milyen nagy a baj, a lehető összes terápiát és kezelést kipróbálta a sugárkezeléstől a hőterápiáig, de semmi sem hatott. Alternatív gyógymódok után is fordult, sőt még a megjelent első immunterápiát is ő kapta meg. A Covid-oltások után pedig még rosszabbra fordult a helyzet: Niki leletei rosszabbak lettek és sok gyógyszert nem kaphatott meg, mert olyan mellékhatásai lettek. Így már nem tudott dolgozni, és az egyetemet is nehezen fejezte be az óvópedagógusi pályát választó fiatal.

Nagyon sokáig nem hittem, hogy ez velem történik. Olyan volt, mintha csak álmodnék folyamatosan, és majd felkelek és megszűnik minden. Nem beszéltem senkinek, hogy mennyire fájnak belül a szerveim, és hogy mit érzek. Igyekeztem mindenkit megóvni az én fájdalmamtól, és erősnek és bátornak lenni. Az maradni, aki mindig is voltam

– mesélte a Metropolnak Niki, aki szerint lelkileg egy ilyen betegséget nem lehet igazán feldolgozni.

„Egyik pillanatban még úgy tudod, hogy egészséges vagy és az élet előtted áll. Szórakozol, tervezel egy szuper életet, amit le fogsz élni, majd bumm… Kétségbeesel és úgy érzed megfulladsz, kérdéseket teszel fel, hogy miért te kaptad ezt” – fejtette ki a fiatal lány.

Előtte nagyon életvidám voltam, mindenben benne voltam, sokat dolgoztam, hogy utazgassak majd. Nagyon családcentrikus voltam, 3 gyereket szerettem volna minimum. A diagnózis után sok helyre nem tudtam elmenni, nem tudtam szórakozni. Minden megváltozott

– részletezte a fiatal nő, aki sok kérvény beadása után elérte, hogy otthon ápolhassa a nővére, aki emiatt dolgozni nem tud, emiatt ketten együtt 90 ezer forintot kapnak. A fiatal lány vallja, ha a szüleik már nem tudnának dolgozni és nem lenne jövedelmük, ők már nem élnének. Niki jelenleg csont-, nyirok-, gerinc-, máj- és agydaganattal is küzd.

Niki reméli, hogy egyszer meggyógyul és újra normális élete lesz, mint kortársainak Fotó: Pixabay

„Még reménykedem, hogy meggyógyulok”

Niki a sok nehézség ellenére sem adja fel. Továbbra is hisz benne és tesz érte, hogy meggyógyuljon és újra normális élete legyen. Főleg a családja és a barátai motiválják, akik ápolják és kitartanak mellette, még ha néha kicsit tompa is az agyában lévő áttét miatt.

El kell fogadnom, hogy már nem úgy nézek ki, mint régen, és nem bírok annyi mindent megcsinálni. El kell fogadnom, hogy lehet, hogy kerekesszékes leszek örökre, de remélem, hogy szeretni fognak így is, hasznos leszek, és az álmaim, amik régen voltak, egyszer még valóra válnak

– mondta Niki, akinek legutóbbi CT-eredményei romlást mutattak, de továbbra sem adja fel, és hisz benne, hogy végül meggyógyul. A fiatal lány próbál pozitív maradni, próbálja hasznossá tenni magát, fejleszteni az agyát és alkotni otthon is, a reményt soha fel nem adva.