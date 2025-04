Szerencsés lány szindróma: Valóban működik?

Lehet, hogy csak önámítás az egész?

A pozitív megerősítések rendszeres gyakorlása segíthet abban, hogy az agyunkat becsapjuk, és elhiggyük, hogy valóban tapasztalunk valamiféle javulást a sorsunk alakulásában.

– Ez épp olyan, mint amikor a nyaralás előkészítése és tervezése során nagyobb izgalmat, boldogságot érzünk, mint amikor már ténylegesen vakációzunk. Vagy mint amikor nagyon szorongunk egy állásinterjú miatt, akkor egy olyan mentális képet alkotunk, amely szerint az beszélgetés jól fog sikerülni, az agyunk egyes részeit ráveheti, hogy utólag azt higgyük, valóban pozitív élményben volt részünk. Ha ezt újra és újra megtesszük, azzal elkerülhetjük az önszabotáló gondolatokat, viselkedésmódokat vagy szokásokat, ami segíthet megnyitni a siker felé vezető utat – teszi hozzá a szakértő.

A szakembereknek vannak kételyeik

Pszichológusok szerint a szerencsés lány szindróma csak a legújabb mágikus gondolkodásmód, amelyet csupán hiszékenységből fakadóan találunk annyira különlegesnek.

– Mint a varázslatos gondolkodás legtöbb formája, ez is egy szemernyi igazságra támaszkodik, miszerint minden ember a maga szerencséjének kovácsa. Azonban fennáll a valós veszélye annak, hogy ha csak a pozitív gondolatokra koncentrálunk, elfelejthetjük, hogy ténylegesen is tennünk kellene valamit azért, hogy az életünket jobbá tegyük. Bizonyos esetekben ez a technika a megerősítési torzításhoz is kapcsolódhat – vagyis minél inkább azt várjuk, hogy működjön, annál valószínűbb, hogy minden sikeres eseményt a módszer működésének tulajdonítunk, tehát bizonyítékot vélünk találni arra, hogy a hiedelmeink valósak. A módszer növekvő népszerűségének tudható be az is, hogy az életmódváltás könnyebb alternatíváját keressük ebben, vagy egyszerűen csak azt reméljük, hogy a pozitív kisugárzásunk, határozottságunk hatással lehet mások jólétére is. Szintén benne van a pakliban, hogy a közösségi oldalaknak köszönhetően mindannyian arra törekszünk, hogy elhitessük a külvilággal, hogy az életünk tökéletes, szerencsés emberek vagyunk. Mi lenne erre jobb módszer, mint az, hogy folyton folyvást ezt hangoztatjuk?! Ezért legyünk körültekintőek, ha egy új technikát alkalmazunk! Mindig tartsunk önellenőrzést! – tanácsolja a terapeuta.