Orbán Viktor: Ha munka van, minden van. Ha munka van, lesznek dolgozni akaró fiatalok is!

Megnyílt a kétnapos Szakma Sztár Fesztivál, melynek nyitónapján, 2025. április 28-án Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A kormányfő a fiataloknak felidézte, hogy 2010-ben, amikor nemzeti kormány alakult, Magyarország „leginkább egy csődtömeg volt”. Az volt a közmeggyőződés, hogy munkából nem lehet megélni, ezért milliószám éltek emberek segélyből, ügyeskedésből, a szabályok kijátszásából, vagy kerestek valami állami állást – fogalmazott. Majd így folytatta: „Sokan jobban bíztak egy darab papírban, mint a saját tudásukban, szorgalmukban és akaraterejükben”. Ennek a hozzáállásnak a kapcsán nyomatékosította: az ilyen országnak nincs jövője.

Orbán Viktor a Szakma Sztár Fesztiválon mondott beszédet (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Orbán Viktor kijelentette: „Jól gondoltuk, ha munka van, minden van. Ha munka van, lesznek dolgozni akaró fiatalok is. Biztos vagyok abban, hogy a mai fiatalok, önök, ahogy egykor mi is, nem akarnak kamu életet, nem akarnak alibi állást, nem akarnak felnőtt fejjel is a szüleik pénzén élni, hanem saját értelmes életet akarnak, értékes tudással, komoly kihívásokkal és sikerekkel. Mert képesek rá. Mert önök képesek akarnak lenni erre. Ezt érzem minden évben, amikor végignézek itt a széksorokon, és látom, hogy az ország jó kezekben lesz.”

Orbán Viktor emlékeztetett: ma egymillióval több ember dolgozik Magyarországon, mint 15 éve, és a biztos megélhetéshez „nem kell állami állás után kuncsorogni.”

A miniszterelnök elmondta a fiataloknak: a szüleiknek köszönhetik, hogy a munka visszanyerte becsületét, és a fiatalok többsége ismét biztos szaktudást akar a kezébe. „Nekik köszönhetik, hogy a legkorszerűbb szakképzést építettük ki Magyarországon, 140 milliárd forint értékben fejlesztettük a szakmunkásképző helyeket, tantermeket, új épületeket, gépparkokat. Nekik köszönhetik a szakmunkás ösztöndíjrendszert, a munkáshitelt és a 25 év alattiak adómentességét. Nekik köszönhetik, hogy egy jó asztalos ma már havi 800 ezer forintot is hazavihet, egy jó villanyszerelő havi egymilliót is megkereshet, és önök ennél is többet fognak keresni, ha rendesen kitanulják a szakmájukat és elég szorgalmasak lesznek” – lelkesítette a kormányfő a fiatalokat.