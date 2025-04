Mozogni jó: Gyaloglással emlékeznek Monspart Saroltára

Micsoda stílusos főhajtás! Április 24-én országszerte megmozdulnak a természetjárók Monspart Sarolta emlékére! A Normafánál és több vidéki helyszínen is elrajtol a MOSA Emlékgyaloglás, amely a legendás tájfutó, természetjáró és közösségépítő, a négy éve elhunyt Monspart Sarolta öröksége előtt tiszteleg. Az esemény nemcsak emlékezés, hanem közös újrakezdés is: célja, hogy országszerte minél többen mozduljanak meg, közösségek alakuljanak, és hosszú távon is fenntartható legyen az egészséges életmódot támogató gyalogló mozgalom.

Monspart Sarolta emlékére április 24-én országszerte MOSA Emlékgyaloglást tartanak (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A gyaloglás bármely életkorban elkezdhető, olcsó és egyszerű sport, hasznos és tartalmas időtöltés, mindenkinek ajánlható kortól és edzettségi szinttől függetlenül

– hangzik Monspart Sarolta örök érvényű üzenete.

Mi az a MOSA és miért különleges?

A MOSA – Monspart Sarolta Alapítvány – egy civil kezdeményezés, amely a sportlegenda értékrendjére épül: természet szeretete, mozgás öröme, közösség ereje. Az Alapítvány elsősorban az 55 év feletti korosztály egészségének megőrzését támogatja, különösen a rendszeres testmozgás és közösségi aktivitás ösztönzése révén. Ugyanakkor programjai minden korosztály számára nyitottak. A MOSA Országos Gyalogló KLUBHÁLÓZAT egy folyamatosan bővülő közösségi rendszer, amelyhez bárki csatlakozhat. A helyi klubok rendszeres gyaloglásokat, túrákat, beszélgetéseket szerveznek – barátságos, befogadó közegben.

Gyaloglás: egyszerű, elérhető és életminőséget javító mozgásforma

A gyaloglás az egyik legegészségesebb és legbiztonságosabb mozgásforma, különösen az idősebb generáció számára. Javítja a keringést, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a csontritkulás kockázatát. Segít megelőzni az esésekből adódó sérüléseket, javítja az egyensúlyt, az állóképességet – és nem utolsósorban a hangulatot is.

A rendszeres testmozgás a mentális egészséget is támogatja: csökkenti a szorongást és a depressziót, oldja a stresszt, miközben segít megőrizni a szellemi frissességet. A

MOSA küldetése, hogy hosszú távon támogassa az 55+ korosztály aktív, egészséges életét, miközben új társas kapcsolatok és támogató közösségek kialakulását is elősegíti.