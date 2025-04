Mesterségesen előállított vírus fertőzi az állatállományt?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kitért a ragadós száj- és körömfájás vírus okozta járványra is. Ezzel kapcsolatban elmondta: egyelőre a négy fertőzésen kívül nem találtak további járványkitörést. Mindenkit arra kérnek, hogy a korlátozásokat tartsák tiszteletben, és tartsák be. A politikus arra is kitért, hogy folyik egy vizsgálat arra vonatkozóan is, hogy a fertőzés hogyan került ezekre a telepekre.

Egy külföldi labor vizsgálati eredményei után merült fel a gyanú, hogy kémcsőben érkezett a vírus hazánkba Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a száj- és körömfájás miatt érintett gazdáknak teljes kártérítést fizet az állam a leölt állatok után, és szeretnék segíteni őket a telepek újraindításában. Ehhez a jelenlegi kártalanítási szabályokon módosítani kell, ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter tesz majd bejelentést.

Az sem zárható ki, hogy egy mesterségesen előállított vírussal van dolguk. Ezzel kapcsolatban is folynak vizsgálatok.

Újságírói kérdésére a miniszter azt mondta: laboratóriumi vizsgálódások nyomán merült fel, hogy mesterségesen állították elő a száj- és körömfájás mostani vírusát, azaz kémcsőben juthatott be az országba. Hivatalos dokumentumban ezt azonban még nem írták le, szóbeli közlésről van szó – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki később hozzátette, egy külföldi laborból érkezett a közlés. A határzárakkal kapcsolatban azt is hozzátette, hogy minden olyan intézkedéssel szemben megértők, amelyek a járvány továbbterjedését akadályoznák akár osztrák, akár szlovák oldalon.