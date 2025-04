Villámgyors megoldások a Nagy Nap előtti problémákra

5. Egy falat sem megy le a torkunkon

Az izgalomtól előfordulhat, hogy hányingerünk van, puffadunk és még a hasunk is fáj. Érdemes bevetnünk a gyömbér erejét. Olyan aromás olajokat tartalmaz, melyek pozitívan hatnak az idegrendszerre, a gyomorra és a bélrendszere egyaránt, gyorsan elmulasztja a hányingert, megnyugtatja az emésztőrendszert. A borsmenta szintén emésztést segítő és gyomornyugtató hatású, amely a hasi fájdalmakat és görcsöket is csökkenti. Az édeskömény pedig a puffadást szünteti meg villámgyorsan. Ha biztosra akarunk menni, akkor főzzünk egy kancsó teát ebből a három gyógynövényből, szűrjük le, és lassan kortyolgatva iszogassuk. A gyömbérből használhatunk frisset is lereszelve vagy apróra vágva, de ezt is beszerezhetjük akár filteres tea formájában is.