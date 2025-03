Azt terjesztettük elő, hogy a 200. évfordulóját ünneplő templomnak egy méltó kivilágítása készüljön el. Ennek a kivitelezésnek a költségeit a keresztény közösség állná, vagyis a fővárosnak pénzébe sem kerülne. Ehhez az előterjesztésünkhöz Barabás Richárd, aki a Karácsony Gergelynek kínos előterjesztéseket szokta benyújtani, egy módosítást nyújt be, miszerint legyen szivárványszínű ez a kivilágítás. Ezt becsomagolta, megmagyarázta, hogy a Bibliában is egy csodaszép jelkép a szivárvány. Ez így is van, de a meleg közösség kisajátította. A Pride már nem arról szól, hogy hogyan szereti egymást beleegyezéses alapon két felnőtt ember, hanem arról szól, hogy hogyan tudnak provokálni olyan közösségeket, akik Magyarország hagyományaihoz híven keresztény értékeket vallanak. Ez nyilvánvalóan provokáció