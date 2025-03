Mint zsák a foltját: így talált egymásra Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz

Az altábornagy katonai tekintélyét továbbá az is aláásta, ahogy zsírleszívást rendelt magának tb-kártyára. A Bors információi szerint akárcsak közel egymilliárdos villája esetében, ez esetben is visszautasíthatatlan kérésként fogalmazta meg igényeit a volt vezérkari főnök, ezúttal a katonaorvosoknak. Később az is kiderült, hogy a tokáját is plasztikáztathatta. A hasi zsírleszívás ára Magyarországon átlagosan hatszázezer és egymillió forint, míg a tokazsírleszívás ára ennél alacsonyabb, nagyjából félmillió és hétszázezer forint között van.