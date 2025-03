Mi történik itt? Bő egy óra eltéréssel két baleset is volt az M0-son

Valami lehet a levegőben, az M0-son ugyanis egymás után két baleset is történt hétfő késő délután-kora este. Az első balesetről kicsivel este hét előtt adott hírt a Katasztrófavédelem: 50-es kilométerénél, az M5-ös sztráda felé vezető oldalon egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A helyszínre mentők és (a műszaki mentést segítendő) tűzoltók is érkeztek. Aztán egy órával később újra megtörtént a baj: ezúttal az M0-ás 58-as kilométerénél, ugyancsak az M5-ös felé vezető oldalon, egész pontosan a nagytarcsai lehajtó előtt, ahol két személyautó ütközött. Itt három emberhez kellett mentőt hívni, valamint a fővárosi tűzoltók is a helyszínre siettek.