Árrésstop: máris olcsóbban kapható több termék, valóságos árzuhanást lehet tapasztalni

Hétfőn életbe lépett az árréstop, amelynek keretében a kormány ideiglenesen, április végéig 30 alapvető élelmiszer árrésének korlátozását rendelte el. A Világgazdaság most annak járt utána az Árfigyelő adatbázis segítségével, mit okozott a boltokban a kormányzati döntés.

Mutatjuk, hogy működik az árrésstop / Fotó: Pexels

Az oldal szerint a tejfölnél szabályos árzuhanást látható. A 0,33 kg kiszerelésű 12 százalékos Nádudvari tejföl múlt héten a Tescoban, a Sparban és az Auchanben is egységesen 759 forintba került,

hétfőn délelőtt a Tescoban már csak 359 forint, a Sparban 388 forint, az Auchanben pedig 562 forint volt, azaz akárhogy nézzük, gyakorlatilag a felére esett vissza pár nap leforgása alatt.

Kisebb volt az áresés, de még így is érezhetően olcsóbb lett a Magyar Tejföl, annak is 12 százalékos változata, amely 719 forintnál kezdődött a hétvégén, ehhez képest az árrés korlátozása után a Sparban 411 forintért árulják. Hogy a diszkontok esetében is mondjunk példát, a múlt héten a 12 százalékos 175 grammos kiszerelésű Milsani tejföl 239 forintba került az Aldiban, hétfőn délelőtt már csak 176 forintba, a Lidl-ben pedig 179 forint volt db-ja. Ez 26 százalékos áresést takar.

A húsoknál is alacsonyabb árakkal lehet találkozni. Például az 1 kilós kiszerelésű Húsfarm sertéscomb a Lidl-ben egy hete még 1799 forintba került, ez most 1739 forint. A sertéskaraj árában is történt korrekció:

A Pennyben kapható Pick sertéskaraj mostani, 1699 forintos ára 100 forinttal alacsonyabb a korábbinál. Az Aldiban a Húsmester sertéskaraj 2299 forint volt pár napja, ez már 2049 forint.

Végignézve az Árfigyelőt, összességében elmondható, hogy 50-100 forinttal lett olcsóbb a sertéshús.

