"A férjem exe tönkretette az esküvőnket, mégis tőlem várja az anyós, hogy bocsánatot kérjek"

Kétségbeesett bejegyzés született a Reddit tanácskérő oldalán. Egy újdonsült feleség számolt be róla, hogy férje első, középiskolai szerelme tönkretette élete legboldogabb napját. Most a kedves olvasóink azonnal neki is szegezhetnék a kérdést a nőnek, hogy eleve mit keresett ott a férfi exe, amire a rövid válasz az, hogy ő is a család tagja már, mert a szakításukat követően összeházasodott a jelenlegi férj bátyjával. Ez a felállás szinte kiáltott egy kis családi botrányért, és nem is kellett sokáig várni rá.

A menyasszony nem tartotta magában a gondolatait a férje exéről /Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A Reddit-poszt szerzője elárulta, hogy a 30 éves férje, Rick, és az exe Maddie, még évekkel ezelőtt gabalyodtak egymásba, de már semmi közük egymáshoz, viszont a családi kötelék miatt a nő az esküvővel kapcsolatos összes családi összejövetelen tiszteletét tette.

Közeli barátságot ápolnak egymással, ráadásul én is gyakran találkozom Maddievel, mert a sógorom felesége. Ezzel évekig semmi gond nem is volt, az esküvő előtt azonban minden megváltozott. Úgy tűnt, mintha napról napra egyre dühösebb lenne rám, és féltékeny lenne. Aztán az igazi atombombát a próbavacsora közben dobta le, amikor azzal "viccelődött" a vőlegényemnek, hogy: "Lenyűgözően néztem volna ki melletted az oltárnál, ha engem választottál volna." Mégis ki képes ilyet mondani a férje testvérének az esküvőjén? Onnantól én voltam ideges. Felálltam és mindenki előtt azt mondtam Maddienek: "Tartsd magadban a féltékenységedet!" A férje és az anyósunk villámló tekintettel nézett engem, a többi családtag azonban rideg lett a kijelentésemtől. Maddie azt mondta, hogy nem tudja miről beszélek és visszahúzódott. Azóta nem is beszéltem vele. Az esküvő után azonban a nászútról hazatérve félrehívott az anyósom és azt mondta, hogy kérjek bocsánatot Maddietől, mert durva voltam vele, és megaláztam őt a násznép előtt. A férjem szerint nekem van igazam, szerintetek tényleg bocsánatot kellene kérnem tőle?"

- tette fel kérdését a kétségbeesett feleség. A Reddit közössége rámutatott, hogy az időzítés és a hely nem feltétlen volt jó a véleménye kifejtésére, négyszemközt ez egy sokkal elfogadhatóbb kritika lett volna a feleség részéről, azonban sok ember úgy gondolja, hogy Maddie magának kereste a bajt. Ráadásul nem is Maddie vagy a feleség viselkedése verte ki a biztosítékot az emberek nagy részénél, hanem az, hogy a féltékeny nő férjét hogyan nem zavarta ez az egész...