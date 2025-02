Kiadták a figyelmeztetést: három hét, és nem használhatod többé a telefonod

Igen komoly biztonsági rést találhattak a szakértők, ugyanis szinte egyszerre adtak ki kritikus biztonsági frissítést az iPhone-okra és az Android-okostelefonokra. Ráadásul – ha ez nem lenne elég – egy igen komoly figyelmeztetés is társult mindehhez: három heted van a nevezett frissítést telepíteni, különben nem használhatod többé a mobilodat. De miről is van szó pontosan?

Mindegy, hogy iPhone-od vagy Android-telefonod van, frissíts! Fotó: Pexels

A legfelsőbb helyről adták ki a figyelmeztetést a telefonokra

Kezdjük a legelején! Milyen veszélyről is van szó, és miért kell frissíteni a telefonunkat? Nos, a veszély pontos paramétereit nem hozták nyilvánosságra, de ez nem is meglepő: gyakorlat, hogy addig nem közölnek részleteket, amíg nem frissít megfelelő mennyiségű felhasználó. Mindez egyszerűen azért van, hogy azok a hackerek, akik még nem tudnak a biztonsági résről, ne tudják azt kihasználni. Ugyanakkor aggasztó jel, hogy mind az Android, mind az iPhone-okra egyszerre kellett kiadni frissítést, azaz gyakorlatilag minden telefon veszélyben volt. Azt, hogy telefonunk biztonsága mennyire elengedhetetlen manapság, aligha kell magyarázni: egyetlen rossz mozdulattal, egy meggondolatlan kattintással ugyanis akár az összes pénzünkhöz is hozzáférhetnek a bűnözők. És ez sajnos ma már nem csak a filmekben esik meg, ez a realitás Magyarországon is.

Jöjjön a következő kérdés! Ki adta ki a figyelmeztetést, és pontosan mire? Nos, a figyelmeztetés, és a határidő az Egyesült Államok Kibervédelmi Ügynökségéhez (CISA) köthető, és gyakorlatilag arról szól, hogy a 3 hetes határidő lejárta után megtiltják a nem frissített okostelefonok használat minden kormányzati alkalmazottnak, minden szinten – írja az amerikai Forbes. Ez az igencsak szigorú döntés is azt mutatja, hogy komoly biztonsági rést találhattak. (Az Android-telefonokra február 5-én adták ki a figyelmeztetést, azaz 26-án jár le a határidő, az iPhone-okra egy héttel később adták ki, így a lejárat március 5.)