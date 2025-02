Hatalmasat emelkedik a minimálbér Magyarországon - már azt is tudni, pontosan mennyit!

Palóc André hozzátette, a minimálbér torlasztó hatással bír a bérekre, és azt látni, hogy a reálkeresetek is egyre inkább növekednek ennek köszönhetően.

Utóbbi azért fontos, mert azt a reálkereset-csökkenést, amit az infláció elvitt a háború kitörését követően, vissza kell építeni

- fűzte hozzá.

A szóvivő jelezte, már tavaly is tartós reálbér-emelkedés volt, és ez várható idén is. A kormány 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterve is arról szól, hogy a bérek vásárlóereje idén valóban növekedni tudjon.

Palóc André felidézte, hogy 2010-hez képest a minimálbér négyszeresére, az átlagos bér pedig több mint háromszorosára emelkedett. Mindezt a szóvivő nagyon masszív emelkedésnek értékelte.