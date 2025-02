Ferenc pápáról szólhat Nostradamus jóslata – vélekednek többen is

Nostradamus számtalan jövendöléséről derült már ki utólag, hogy a 16. században élt és alkotott asztrológus sorai beigazolódtak. A 450 évvel ezelőtt íródott Próféciák című művében rengeteg olyan ijesztő, vagy éppen elképzelhetetlennek gondolt eseményt jósolt meg, amelyek – úgy tűnik – bekövetkeztek, azonban a ködös és régies megfogalmazások miatt csak utólag tudtuk meg, hogy mire gondolt a médium. Éppen ezért napjainkban rengeteg ember dolgozik azért, hogy minél pontosabban fordíthassák le Nostradamus szavait, és ezáltal felkészülhessünk az esetleges fordulatokra, katasztrófákra, tragédiákra. Most, hogy Ferenc pápa kórházba került, többek figyelme is az ősi iratokra fókuszált: vajon Nostradamus ír-e pápáról, és ha igen, mit?!

Vajon Ferenc pápáról írt Nostradamus? (Fotó: AFP)

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy a szakértők szerint 2024-re jósolta azt Nostradamus, hogy az idős pápa életét veszti. Szerencsére a 88 éves Ferenc pápa 2025-ben is itt van köztünk, igaz, néhány héttel az új év megkezdése után derült égből villámcsapásként érkezett a hír: a szentatya kórházba került. Az idős egyházfőt jelenleg is a kórházban ápolják kétoldali tüdőgyulladással, és szombat délelőtt már vérátömlesztést kapott, miután kiderült, hogy alacsony a vérlemezkeszáma.

A nagyon idős pápa halálával egy jó korú rómait fognak megválasztani. Róla azt fogják mondani, hogy gyengíti a széket, de sokáig fog rajta ülni és harapós tevékenységet fog folytatni

– írta jóslatában Nostradamus. Az asztrológus szavai alapján (amennyiben azok Ferenc pápára vonatkoznak) arra következtethetünk, hogy az argentin jezsuita szerzetesből lett szentatya után egy sokkal fiatalabb egyházfőt választhatnak meg.

Nem ez az egyetlen jóslat a pápával kapcsolatban

A DailyStar arról írt, hogy Nostradamus elhíresült pápás próféciája mellett egy sokkal korábbi, 12. században felbukkant jövendölés is vonatkozhat az idős egyházfőre. A Malakiás próféta nevéhez fűződő sorok így szóltak:

A Szent Római Egyház végző üldözése idején ott fog ülni Péter, a római, aki sok nyomorúságban legeltetni juhait, és amikor ezek a dolgok befejeződnek, a hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes bíró megítéli a népét. Ez lesz a vég

Malakiás idézete több rettenetes dologra is figyelmeztethet az összeesküvés-elméletek hívei szerint: az egyik, hogy Ferenc pápa halála után megszűnhet a keresztény egyház, de ami még rosszabb, hogy a szentatya halála után a világnak is hamarosan vége lehet. Az pedig több mint érdekes, hogy az új pápára két egymástól távoli időben élő próféta is „a rómaiként” hivatkozott – írja a lap.