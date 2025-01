Szijjártó Péter: modern Budapest épül Rákosrendező lepusztult területén

Szijjártó Péter a legújabb videójában arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emirátusok gazdasági szempontból az öböl legstabilabb országa, ezért nagy áttörés, hogy Magyarország ezzel az országgal is együttműködik.

Megszületett minden szükséges megállapodás annak érdekében, hogy a Rákosrendező lepusztult területén egy rendkívül modern, új budapesti városrész jöjjön létre, az ehhez szükséges megállapodások már rendben vannak

- mondja Szijjártó Péter.

Azt is elárulta, hogy ma és holnap Orán Viktorék arról tárgyalnak, hogy további területekre is kiterjesszék az együttműködést. A védelmiipar területére is kiterjedhet, a honvédelmi miniszer is tárgyalásokat folytat, hiszen az Emirátusok védelmiipar szempontjából nagyon fejlett ország.

Élelmiszeripar szempontjából is haladunk előre, valamint a digitális fejlesztések is komoly perspektívát kínálnak.

Stratégiai együttműködést építünk az energia, az energetika terén is.

A MOL és az MVM is tárgyalásokba kezdett velük részben megújuló és részben fosszilis energiáról.