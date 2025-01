Olyat tettek munkatársai egy nővel a munkahelyén, hogy elsírta magát - amikor szólt a főnökének, őt rúgták ki

Az eset nem mostani, még 1987-ben történt, a hölgy azonban most, a Not Always Right nevezetű fórumon osztotta meg történetét. Akkoriban recepciósként dolgozott egy tulajdonjogi cégnél, ahol a főnökség három férfiból állt, a munkatársai pedig négy-öt huszonéves, egyedülálló, nála kicsit idősebb férfiak voltak. Körülbelül hat hete dolgozott ott, amikor elkezdték őt tapogatni, csúnyán beszéltek hozzá és azt mondták neki, ha lefogy, elmehet sztriptíztáncosnak egy akkoriban jól ismert klubba.

Amikor a nő szólt a főnökének, hogy mit csináltak vele a munkatársa, egy üres iroda várta az összepakolt cuccaival Fotó: Pexels

Szexuális utalásokat tettek neki és a kalandjaikról nyíltan sztorizgattak. Ez elég volt, hogy a nő könnyek között beszámoljon az esetről az egyik főnökének, akit látszólag elborzasztottak a dolgok és biztosította róla, hogy intézkedni fog az ügyben, nyugodtan vegye ki a nap hátralévő részét és a hétfőt. Megkönnyebbülten arra gondolt, mire következő héten dolgoznia kell menni, már nem fog az eseten gondolkodni. El lesz intézve.

Csak nem úgy, ahogy gondolta. Következő kedden bement dolgozni, és az íróasztala üresen állt. A cuccai egy dobozban voltak, összepakolva, először nem is gondolt rosszra, azt hitte, áthelyezték, ami nem is lett volna meglepő a történtek miatt. Rájött, hogy a férfiak össze lettek hívva a főnöke irodájában, és ők nem tagadták a viselkedésüket, de állították, hogy a nő is nevetett az egészen, nem vette komolyan a dolgokat, nem panaszkodott, amikor megtörténtek az események.