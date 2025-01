A szokatlanul meleg időjárás hátránya: a vírusok köszönik, jól vannak, ez a legoptimálisabb hőmérséklet nekik

Mivel a vírusok célja, hogy az emberi testbe jussanak, és ott szaporodjanak, nagyjából hasonló időjárási körülmények között képesek életben maradni, mint az ember. Éppen ezért terjednek jobban zárt, az időjárási tényezőktől független térben, mint a szabad ég alatt, ahol megannyi hatásnak vannak kitéve. Ugyanakkor, ha odakint is a szobahőmérséklethez hasonló értékek jellemzőek, mint ahogy most is, az évszakhoz képest meleg időjárás közepette, az értelemszerűen a vírusok terjedésének is kedvez.

Az évszakhoz képest szokatlanul meleg mostani időjárás kedvezhet a vírusok terjedésének (Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels)

A Wikipedia szerint a vírusok számára a 0 és 20 Celsius fok közötti hőmérséklet a legoptimálisabb. Most, amikor lassan tetőzik az influenzajárvány, ez nem a legjobb hír. Pláne, hogy az időjárás is úgy döntött, ízelítőt ad picit a tavaszból és az elmúlt, valamint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk.

Ilyen hatással van a meleg időjárás a vírusokra

Az évszakhoz képest jelenlegi enyhe idő igencsak kedvez a járványhelyzet fokozódásának, de nem elsősorban a hőmérséklet miatt. A sem nem túl meleg, sem pedig túl hideg idő mellett a csapadék, pontosabban annak hiánya az, ami ebben az időben nem szab gátat az influenzavírus terjedésének. Az eső ugyanis kimosná a levegőből a vírusokat, köztük az influenzavírust is, ám csapadékra, az előrejelzések szerint a héten nem igazán kell számítani.

Az időjárási elemek közül a direkt napsugárzás a járvány legnagyobb ellensége, hiszen az ultraviola-sugaraknak (UV) baktérium- és vírusölő hatása van. Emiatt használják az úgynevezett germicid lámpákat is fertőtlenítésre. Ez nagyobb méretben is működik, a napsugárzás ultraibolya-sugarai elpusztítják a különböző felületeken megtelepedett kórokozókat. Minél nagyobb az UV-sugárzás, annál jobban pusztulnak a vírusok is.

Napsütés ide vagy oda, a gyenge UV-sugárzás nem éppen vírusölő. Fotó: HungaroMet

Csakhogy a januári napsugárzás UV-értékei a HungaroMet tájékoztatása szerint a gyenge kategóriába tartoznak, vagyis ez aligha szab gátat a vírusok terjedésének.