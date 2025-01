A magyar színésznő is áldozatául esett a tomboló járványnak

A Metropol néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy az aktuális szennyvíz és légúti figyelőszolgálat adatai szerint az országban hivatalosan is járvány van. A jelentésekből az is kiderül, melyik vírus fertőz most leginkább és mely korosztályban van a legtöbb megbetegedés. A futótűzként terjedő influenzajárvány természetesen a sztárokat sem kíméli. Az ország egyik kedvenc színésznője néhány nappal ezelőtt jelentette be a Facebookon, hogy ágynak dőlt. Balázs Andi beteg.

Balázs Andi is ágynak dőlt Fotó: Forgács Bea

Ezért sajnos kénytelen volt lemondani az előadásait.

"Kedves Mindenki, aki ezen a héten számított rám! Sajnos ágyba kényszerít ez a fránya betegség még mindig. Makacsul ragaszkodik hozzám, és nem ereszt"

– írta a közösségi oldalon a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy minden előadása és szereplése természetesen pótolva lesz.

Balázs Andi is lebetegedett

A Metropol munkatársa szerdán elérte Balázs Andit, hogy az állapotáról érdeklődjünk. Megtudtuk, hogy a közkedvelt színésznő még mindig az ágyat nyomja, orvosi utasításra rendszeresen gyógyszert szed, és nagyon bízik a jövő heti visszatérésben.

"Még mindig beteg vagyok, de hát mondanom sem kell, hogy komoly most ez a járvány. Nincs olyan színház, amelyikben valaki nem betegedett volna le. Szerencsém van, mert nagyon megértőek velem, ha minden jól megy, jövő héten már újra színpadon állhatok. Ami jó hír, hogy már nincs lázam, pedig eredendően lázas típus vagyok. Az éjszakák nehezek, mert nagyon köhögök, játszani így még nem tudnék, az biztos. Az egyetemi tanulmányaimnak mindenesetre jót tesz ez a betegség, van időm tanulni"

- mesélte a Metropolnak a mindig optimista színésznő.

Egyre komolyabb az influenzajárvány

A hazánkban jelenlévő számos vírus közül a influenza az RSV, és Covid (SARS- CoV-2 ) és a hMPV okozza jelenleg a legtöbb megbetegedést. Járványról azonban csak az influenza esetében beszélhetünk.

A hatóság szerint fontos, hogy lázas állapotban, influenza jellegű tünetekkel maradjunk otthon, szükség esetén beszéljünk orvosunkkal és kövessük az utasításait. A vírus fertőzés megelőzése érdekében: