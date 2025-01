Több fontos határidő is lejár ma: mutatjuk, mely ügyeket lehet most utoljára elintézni!

Ma jár le a napelemes pályázat végső határideje

A Napenergia Plusz Program keretében 2025. január 15. 20:00 óráig van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására. Ezt követően nincs lehetőség új támogatási kérelem kitöltésének indítására, valamint a megkezdett, de még be nem nyújtott támogatási kérelem benyújtására. A már benyújtott napelem-támogatási kérelmekkel kapcsolatos hiánypótlások teljesítése, tisztázó kérdések megválaszolása ezt követően is lehetséges lesz - írja a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség (NFFKÜ Zrt), akiken keresztül a támogatás is igényelhető.

Ma jár le a határidő a napelemes pályázatoknál is! / Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

Az Ügyfélkapu+ra való regisztrálásnál is ma jár le a határidő

Az Ügyfélkapu, ami tényleg csak egy kapu, azt teszi lehetővé, hogy egy felhasználónév és egy jelszó használatával hozzáférjünk több különböző hivatalos, online felülethez és ott ügyeket tudjunk intézni. Ez a kapu viszont a szakértők szerint már elavult, elöregedett, ezért le kell cserélni. Emiatt január 16-tól már csak az Ügyfélkapu+ felületén lesz lehetőség - kétfaktoros azonosítást követően - online hivatalos ügyet intézni. Ma azonban még nem késő átregisztrálni az Ügyfélkapu+ra.

A vállalkozásoknak sincs már több idejük erre

2025. január 15-től, vagyis mától kötelező, hogy bizonyos vállalkozásoknak legyen felelősségbiztosításuk. Egészen pontosan a kivitelezőknek, az általuk vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére biztosítással kell rendelkezzenek, ami személyi sérülés vagy anyagi kár esetén fizet a megrendelőknek. Sőt, az esetleges sérelemdíjakat is fedeznie kell! Mindez a vállalkozásnak plusz havi kiadást jelent, a megrendelőknek pedig nagyobb biztonságot.

A hidrogénbomba magyar atyja is ezen a napon született

Teller Ede magyar fizikus 1908. január 15-én született. Hitler hatalomra jutásakor átköltözött Angliába, 1935-ben az Amerikai George Washington Egyetemen tanított. Ő volt az 1939-ben, aki Wigner Jenővel és Szilárd Leóval együtt meggyőzte Albert Einsteint ama történelmi jelentőségű levél megírására, melynek hatására az atombomba gyártása megindult. Később dolgozott Los Alamosban az atombomba kutatásokon, 1942-től pedig ő volt a hidrogénbomba-program irányítója.