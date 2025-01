Unod a zuhanyzást vagy a kádban való ázás órákig tartó rituáléját? A japán mérnökök új szintre emelik a higiénia fogalmát! A Mirai Ningen Sentakuki, azaz az embermosógép nemcsak a testedet, hanem az elmédet is felfrissíti! – állítják az alkotók. Ha megvalósul, akkor egyetlen gombnyomással megtapasztalhatod, milyen az, amikor a technológia és a luxus találkozik. Az embermosógép teljesen automatizált: egy futurisztikus kinézetű kapszulában zajlik a folyamat, amelyben a víz hőmérséklete, a tisztítófolyadékok adagolása, sőt a relaxációs videók és zenék lejátszása is a mesterséges intelligenciára van bízva. És mindössze 15 perc – ennyi kell, hogy tisztábban és boldogabban lépj ki ebből a futurisztikus gépből!

A Science szerint már 70%-os készültségi állapotban van a jövő emberi mosógépének fejlesztése (Fotó: Science.co)

Egy régi álom újjászületése

Bár, sokak számára újdonságnak tűnhet az ötlet, de az embermosógép, mint találmány, nem újkeletű. Az 1970-es oszakai világkiállításon mutatták be az „Ultrahangos Fürdő”-nek nevezett eszközt, amely akkoriban forradalminak számított. Az elképzelés azonban sosem jutott el a széleskörű gyártásig – egészen mostanáig. A modern technológia és a mesterséges intelligencia felhasználásával új életet leheltek az ötletbe, és a fejlesztők nemcsak a tisztaságra, hanem a mentális jólétre is fókuszálnak. „A cél, hogy a test tisztasága mellett a lélek is újjászülessen!” – közölte a Science Co.

Hogyan működik az embermosógép?

A kapszula belsejében zajló folyamatokat a mesterséges intelligencia irányítja. Így például a pulzusodat és egyéb életjeleidet figyelve automatikusan beállítja a víz hőmérsékletét, miközben a tisztálkodás során nyugtató audiovizuális élményekkel is megajándékoz.

A 15 perces tisztálkodási ciklus a következőkből áll:

Kíméletes tisztítás – finom vízsugarakkal és bőrápoló hatású tisztítószerekkel.

– Szárítás – a bőröet gyengéd légáramlattal varázsolja szárazzá és puhává.

– Relaxáció – a falakon grafikák, természetvideók és nyugtató hangok segítenek levezetni a stresszt.

A tervezők célja az, hogy a gép használata egyaránt legyen praktikus, pihentető és szórakoztató.