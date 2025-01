Mi történhetett? Karácsonykor, kórházból tűnt el István bácsi

Mindenki rettenetesen aggódik a 65 éves, nyírbogáti Istvánért. A férfi, ismeretlen indoktól vezérelve 2024. december 26-án úgy döntött, elhagyja a nyíregyházi kórházat, ahol ellátták. Azóta azonban se haza nem ment, se a kórházba nem tért vissza. Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik, most a lakosság segítségét is kérik. István fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyírbátori Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.