Bombariadó: terrorcselekménnyel fenyegetés miatt folytatnak nyomozást

Doorstepet tartott pénteken déltől Gál Kristóf rendőr ezredes, az ORFK Kommunikációs Szolgálat szolgálatvezetője a január 23-i, országos bombariadók kapcsán.

Doorstepet tartottak a csütörtöki bombariadókat követően / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Gál Kristóf elmondta, a legfrissebb adatok szerint összesen 292 oktatási intézménybe érkezett január 23-án reggel fenyegető e-mail: ebből 273 budapesti és 19 vidéki volt. Hozzátette, tegnap este, sőt, még ma reggel is vettek észre fenyegető leveleket, azonban még a tanítás megkezdése előtt sikerült átvizsgálniuk az érintett épületeket. Akadtak ezenkívül olyan iskolák is, amelyek, bár nem kaptak fenyegető üzenetet, mégis rendőri vizsgálatot kértek, aminek eleget is tettek: így tehát összesen 313 épületet néztek át, ám robbanóeszközt sehol sem találtak.

A nyomozással kapcsolatban elhangzott, hogy terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt folytatnak nyomozást. Leszögezték:

a bűncselekmény átminősítése nem jelenti azt, hogy nőtt volna a fenyegetettség az országban.

A tényállás tisztását követően döntött így a nyomozóhatóság, ami egyrészt magasabb büntetési tételt jelent az elkövetőnek, másrészt így a büntetőeljárásban nagyobb a mozgástere a nyomozóhatóságnak. A több száz e-mail címre érkezett fenyegetést egy eljárásban vizsgálják

- tette hozzá Gál Kristóf, aki azt is elárulta, a munkájuk során szoros együttműködést végeznek az Europollal, illetve minden olyan ország rendőrhatóságát felkeresték, ahol a közelmúltban hasonló bűncselekmények miatt indultak nyomozások. Hangsúlyozta, a nyomozás eredményessége érdekében bővebb tájékoztatást egyelőre nem tud adni a beszerzett adatokkal kapcsolatban.

Kijelenthető, hogy az eddig beszerzett információk szerint a bombariadóval fenyegető üzenet mögött nincsen valós veszély, mindenki biztonságban érezheti magát az oktatási intézményekben

– nyugtatott meg mindenkit Gál Kristóf, aki emellett köszönetet mondott a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek is a felelősségteljes hozzáállásukért és az együttműködésükért.

Itt tudod megtekinteni a doorstepet: