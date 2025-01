Itt a magyar autósok réme: hajmeresztő, hogy riogatja a sofőröket egy nyugdíjas

Aki gyakorta rója az utakat, annak már nem nagyon lehet újat mutatni a közlekedési morál tekintetében – hiszik ezt a gyakorlott, sokat látott sofőrök. Azonban egy hódmezővásárhelyi nyugdíjas a napokban megmutatta, hogy igenis van még új a nap alatt, ő lett az autósok réme. Az asszony olyan meghökkentő húzással állt elő, hogy még a több tízezer kilométert levezető sofőrök is elhűltek a látottakon.

A hódmezővásárhelyi nyugdíjas a robogó kocsik közé rohangált be. Ez nem volt elég: az autósok réme ezután még kamerázgatott is a forgalom kellős közepén Fotó: Pexels/Illusztráció

Hódmezővásárhelyi nyugdíjas az autósok réme

A helyi autósok teljes lelki nyugalommal kocsikáztak a délutáni órákban a településen, amikor is az Ady Endre úton vérfagyasztó jelenetek zavarták meg a hazautat: egy idős asszony a délutáni, munka utáni csúcsforgalomra és a saját biztonságára is fittyet hányva szaladgált be a robogó kocsik közé. Bár önmagában ez a tette is sokaknál kiverte a biztosítékot, a néni a 19-re is lapot húzott: ugyanis nem elég, hogy a forgalom kellős közepébe és a rémült autósok közé vetette magát, de ezután még a telefonját is előkapta, amivel videózgatni kezdett. A döbbenetes esetre egy helyi sofőr hívta fel autóstársai figyelmét.

Az Ady Endre utcánál, az uszodai lámpánál egy idős hölgy beszaladgál a forgalomba és a telefonjával kamerázik érthetetlen okokból. Nyilván a forgalmat nem figyelve

– figyelmeztette a helyi sofőröket az életveszélyes húzásra a férfi. Sokan hozzáfűzték, hogy az asszony tette azért is riasztó, mert nemcsak a saját, de az autósok testi épségét is veszélyezteti vele.

Az egy dolog, hogy saját magát is veszélyeztetni, de egy hirtelen fékezéssel szörnyű balesetet is okozhat. Vagy egy örökké tartó traumát egy autósnak

– vélekedett egy férfi.