Vidámpark után derült ki a szörnyű igazság: agytumor támadta meg a tündéri 11 éves kislányt

Egy vidámparkban eltöltött nap után jelentkeztek az első tünetek az akkor mindössze 11 éves kislánynál. Reggelente rosszullét gyötörte, valamint fejfájás. 2022 augusztusa volt: lassan kezdődött volna az iskola, a lányka pedig nem akart kihagyni egy napot sem. Az állapota azonban nem javult annak ellenére sem, hogy a reggeli rosszullétek délutánra elmúltak. Az orvosok eleinte nem is gondoltak a rákra, ahogy a szülők sem. Aztán kiderült a kegyetlen igazság. A Londonban élő Connie Campbell immár két éve küzd a gyilkos kórral és utóhatásaival. Amikor édesanyja először felkereste a kislányával együtt a háziorvosukat, azt a választ kapták: biztos migrén. Connie állapota azonban folyamatosan rosszabbodott, így édesanyja, Tina október elsején már kórházba ment vele, ahol több vizsgálatot is elvégeztek. Itt bizonyosodott be: a lánykának agytumora van.

Connie Campbell és édesanyja Fotó: Northfoto

Pár nappal később műtéti úton távolították el a narancs méretű medulloblastomás daganatot, ami szerencsére nem terjedt tovább a gerincére. Azonban így is kimerítő utókezelés várt a lánykára: 2022 novemberében és decemberében kemoterápia, ezt követően 30 kör sugárkezelés. Mindezek miatt Connie egy teljes évet kimaradt az iskolából és lassabban is fejlődik kortársainál a betegség és a kezelések miatt.

Gyilkos kórt diagnosztizáltak a tündéri kislánynál Fotó: Northfoto

A család életét alapjaiban változtatta meg a most 13 éves kislány kegyetlen diagnózisa. Amellett, hogy folyamatos félelemben élnek, hiszen a daganat bármikor visszatérhet, kiújulhat, a megelőzés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, valamint Connie édesanyja, Tina épp a 2025-ös London Marathonra készül, hogy futásával gyűjtsön pénzt az agytumorkutatások támogatására – írja a The Sun. Tina egyébként úgy véli: talán épp az a 2022 augusztusi vidámparki látogatás az, aminek a kislánya az életét köszönheti. Úgy érzi ugyanis, az ottani hullámvasúton tett kör után jelentkezett a lánya fejfájása először, ami felhívta a figyelmüket végül a gyilkos kórra.