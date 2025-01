Adómentes borravaló: már a munkáltató is adhatja

Adózási szempontból a borravaló már eddig is adómentes bevételnek számított, amennyiben azt a felszolgáló közvetlenül a vendégtől kapta. 2025. január 1-től jelentősen bővült a mozgástér: adómentes borravaló lett az is, amelyet a vendéglátóegység üzemeltetője adhat az alkalmazottaknak – emlékeztet honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Január 1-től már a vendéglátóegységek üzemeltetői is élhetnek az adómentes borravaló lehetőségével Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Miért fontos az üzemeltető által adható adómentes borravaló?

Vagyis amennyiben előáll az a mindennapos eset, hogy fogyasztás után a vendég nem készpénzzel, hanem

bankkártyával, illetve

illetve azonnali átutalással

fizet és ezáltal a borravalót is ilyen formában adja, akkor az üzemeltetőnek most már lehetősége van arra, hogy az így kapott jattot is adómentesen adja tovább a felszolgálónak. Hiszen eredetileg neki szánták az összeget.

Leegyszerűsítve: január 1-től elhárult minden akadály az elől, hogy a felszolgálók minden esetben adómentesen kaphassák meg a borravalót – fizetési módtól függetlenül!

Az adómentesség azonban némi adminisztrációt von maga után, mivel a dolgozó csak akkor kaphatja meg így a jól megérdemelt borravalót, ha ezekről az összegekről a vendéglátóhely működtetője egyértelmű nyilvántartást vezet! A szakmai szervezetek üdvözlik a január elsejétől érvénybe lépett döntést, amelytől a legtöbben azt várják, hogy növelni fogja a szektor munkaerő-megtartó képességét.

A vendéglátót üzemeltetők bizakodnak

Hasonló várakozásokkal tekintenek a jövőbe vendéglátóegységek üzemeltetői, köztük Botyánszki László is. A főváros III. kerületében, a Duna-parton található Rozmaring Kertvendéglő társtulajdonosa üdvözli az adómentes borravalót, ami szerinte jót tesz a teljes ágazatnak és előre mozdítja a magyar vendéglátást!

A borravaló azért sok helyen kényes kérdés volt eddig, mert nem mindig lehetett követni ezeknek a pénzeknek az útját, tehát hiába adott a vendég adott esetben készpénzben a felszolgálónak, vagy kerekítette fel az összeget egy kártyás fizetés alkalmával – ez a vendéglátásban egy olyan összeg, ami eddig nem minden esetben ott realizálódott, ahová szánták. Azáltal, hogy most a munkáltató is adómentesen adhatja oda ezt a pénzt a dolgozóknak, szerintem sokkal átláthatóbb lesz minden a borravaló körül

– mondta a vendéglátós, majd gyorsan hozzátette, hogy tervez is élni az új szabály adta lehetőséggel, ám előtte megvitatja ezt az alkalmazottaival is egy értekezlet keretében. Már csak azért is, mert úgy tapasztalja, hogy a borravaló, illetve annak végső sorsa jelenleg fontos tényező az alkalmazottak szemében, ha munkahelyválasztásról van szó.