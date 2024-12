A szakértők elárulták: ilyenkor a legérdemesebb vásárolni az ünnepek előtt

A szezonális bolti őrület enyhítése érdekében Fred Harrington, a Coupon Mister vezérigazgatója kidolgozta azt a végső stratégiát, amellyel a karácsonyi nagy bevásárlás kevésbé lesz rettenetes.

Ha olyankor megyünk a boltokba, mikor kevés ember van és a polcok is fel vannak töltve nem csak időt, de pénzt is spórolhatunk Fotó: Pixabay

Az időzítés az a titkos fegyver, amely elválasztja a már tapasztalt és az első alkalommal vásárlókat. Ha a megfelelő napokat választjuk ki, akkor szinte üres sorokon száguldhatunk végig bevásárló kosarainkkal, ha a rossz napot válasszuk akkor hamar egy vásárlói dzsungelben találhatjuk magunkat.

Mikor érdemes a nagy karácsonyi élelmiszer bevásárlást tartani?

A szakértők szerint december 19-én, csütörtökön és december 20-án, pénteken lesz a legjobb a boltokba menni. Az üzletek ekkor viszonylag üresek lesznek és a polcok is fel lesznek töltve, így nem kell, majd küzdeni az utolsó darab árukért. Csütörtökön cserélődnek az akciók is, így friss és akár még új dolgokat is találhatunk.

A hosszan elálló és fagyasztóban tárolt dolgokat érdemes megvenni december 16-án, hétfőn, hiszen ezek nem fognak megromlani az ünnepekig.

Melyik órában érdemes menni ezeken a napokon?

Annak érdekében, hogy a vásárlási élmény még kevésbé legyen stresszes, a legjobb megoldás, ha azonnal megjelenünk az üzlet nyitása után. A polcok frissen vannak feltöltve és a tömeg még nem érkezett meg, úgyhogy mindenre ráérünk

Egy másik módja annak, hogy legyőzzük a tömeget, ha kihasználjuk az üzletek szezonális késői nyitva tartását. A délutáni és esti vásárlásoknak még egy pozitívuma az, hogy általában ilyenkor rakják ki a közeli lejáratú leértékelt termékeket.

Minden esetben az előkészületekre is érdemes hangsúlyt fektetni, írjunk bevásárló listát, kérjük meg családunk segítségét is és ne menjünk éhesen a boltba, annak sosincs jó vége - írta a Mirror.