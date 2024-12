Erre figyelj szaloncukor vásárláskor, hogy ne érjen csalódás!

Évtizedek óta az adventi időszak és a karácsony slágere a szaloncukor. Mutatjuk, miért ez a neve ennek a közkedvelt édességnek és milyen szempontok alapján válogatva kaphatjuk a pénzünkért a legjobb minőségűt belőle!

Mutatjuk miért lett szaloncukor, a szaloncukor! / Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Mióta létezik a szaloncukor a ma ismert formában?

A ma ismert szaloncukor története a formázott fondanttal kezdődött, amit Franciaországban már az 1890-es években is legalább 17 féle ízesítésben kínáltak a vendégeknek, tálkából, a szalonban, ahol a fenyőt is felállították. Egyesek szerint a neve is innen ered, míg mások a név kitalálójának Jókai Mórt tartják, aki szalonczukedlinek hívta a selyempapírba csomagolt finomságot. A csokival bevont, fára akasztott verzió csak a 60-es években kezdett el elterjedni és a Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint tulajdonképpen magyar találmány, de nem hungarikum.

Ami viszont biztos, hogy a szaloncukor készítésével egészen biztosan magyar cukrászok kezdtek el először foglalkozni még az 1800-as években, és azóta is kizárólag a magyarok készítik ebben a formában. A fenyőfa szaloncukorral való díszítése is csak nálunk divat, amit eleinte csak a tehetősebb családok engedhettek meg maguknak.

Mire figyeljünk szaloncukor vásárláskor?

Legyen szó bármilyen szaloncukorról, 1 kg termékben legalább 70 szem kell, hogy legyen. A megnevezésnek tartalmaznia kell a szaloncukor fajtáját, mártott termék esetén utalnia kell a névnek arra is, mivel van bevonva, töltött termék esetén pedig a töltelék típusára is. A vásárláskor mindig ellenőrizzük, hogy a csomagoláson fel van-e tüntetve a fantázianéven kívül a termék pontos megnevezése, a gyártó, forgalmazó neve és pontos címe, a minőség megőrzési idő, az összetevők listája és töltött termék esetén a gyümölcstartalom, valamit az allergén anyagok. Ezen kívül:

csak olyan terméket vásároljunk meg, amelyiken magyar nyelvű tájékoztató is van;

kerüljük az „ízű” elnevezésű termékeket és kizárólag sértetlen csomagolású édességeket tegyünk a kosarunkba;

lehetőleg válasszunk valódi csokoládéból készült, vagy azzal bevont terméket;

aki marcipános szaloncukrot venne, válasszon olyat, amelyikben magas a mandulatartalom, minél több ugyanis mandula a cukortartalom javára, annál jobb minőségű marcipán van az édességben. Azt sem árt tudni, hogy a percipán nem tartalmaz mandulát, hanem barackmagból készítik.