Erre figyelj oda, ha mákot veszel a karácsonyi menühöz!

Mákos guba, mákos bejgli, esetleg a pozsonyi kifli? Ha neked is összefutott a nyál a szádban, és azt tervezed, hogy az idei ünnepek alatt elkészíted az egyik finomságot - vagy Isten ne adja mindegyiket - akkor most figyelj. Összeszedtünk neked néhány fontos részletet, amire jobb ha odafigyelsz a mák vásárlás közben, és eláruljuk azt is, hogy mitől igazán különleges élelmiszer a mák.

A legfinomabb karácsonyi édesség a mákos bejgli, de vajon az alapanyagából megfelelőt vásárolunk-e /Fotó: Mindmegette/Móricz István

A mák egy vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, finom növény, még leírni is hosszú lenne, hogy mennyi különböző fajta jótékony hatással rendelkezik, az viszont biztos, hogy ha a bélrendszer egészsége, vagy az immunrendszer erejének növelése a célunk, akkor fontos, hogy a mák szerepet kapjon az étrendünkben. Nem véletlenül fogyasztják már a mákot étrend-kiegészítőként is.

Ehhez nem kell mást tennünk, mint a ledarált mákos kevés vízzel összekeverni, mézzel ízesíteni, a gőz fölött összemelegíteni, majd dunsztosüvegbe téve a hűtőben tárolni. Ebből napi egy evőkanálnyi mák is csodákat tesz az egészségünkkel

- írja a MindMegette. Na de lássuk, hogy milyen buktatói lehetnek a máknak a karácsonyi nagy bevásárlás előtt:

Drágul a piac

Ahogy nő a mák népszerűsége, úgy növekszik az ára is. A KSH adatai szerint 2021-ben 2088 forintba került egy kiló mák, 2022-ban 2309 forint volt, tavaly pedig már átlagosan 2733 forintért tudtunk megvásárolni egy kilogramm mákot. Most a budapesti termelői piacokon a hazai étkezési mákot 2480 és 3500 forint közötti áron, a nagyobb szupermarketek polcain pedig 2435 és 3156 forint kilónkénti áron vásárolhatunk mákot - tette hozzá a lap.

Gyorsan romolhat, és sok a rossz minőségű áru

A vásárlásnál az árak mellett még 4 dologra fontos, hogy odafigyeljünk, ezek a következők: