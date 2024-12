Kiszámolták a tudósok: ilyen gyorsan kellene utaznia a Mikulásnak, hogy minden gyerekhez eljusson

A karácsony közeledtével míg Magyarországon a kis Jézuskát várja minden gyerek, addig a világ többi részén a Mikulás és a rénszarvasait várják türelmetlenül. Több milliárd gyerek van a Földön, így a Télapónak nehéz dolga van, ha mindent be akar préselni egy éjszakába. A tudósok most kiszámolták, hogy pontosan milyen gyors szánra lenne szükség ehhez a feladathoz.

Nehéz feladat hárul évente a Mikulásra, de most kiderült a speciális időbeosztása (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A pontos táv, amit egy éjszaka alatt kell megtennie, az egyenlő azzal, mintha szánjával elrepülne a Földről a Napig. Ahhoz, hogy maradjon egy kis idő az ajándékok kézbesítésére azt jelenti, hogy a Mikulásnak 8,2 millió km/h-s sebességgel kell haladnia, ami a fénysebesség 0,8 %-a. Ez a hihetetlen sebesség megmagyarázná azt is, hogy hogyan jut le még a legkeskenyebb kéményeken is.

Albert Einstein speciális relativitáselmélete szerint a Mikulás szánjával utazó tárgyak mérete összenyomódik, ahogy megközelítik a fénysebességet. Ami a legfurcsább az egészben az az, hogy a tudósok azt mondják, hogy ilyen sebesség mellett Rudolf híres orra egyáltalán nem tűnne pirosnak.

Dr. Laura Nicole Driessen csillagász kiszámolta, hogy a Mikulásnak több mint 300 millió otthont kell meglátogatnia és 144 millió kilométert kell megtenni szánjával. Ez egy eléggé húzós rendelés lenne még a Télapónak is egy szűkös 10 órás intervallumban, szerencsére az időzónáknak köszönhetően tud nyerni pár órát a kiszállításra, így összesen 35 órája van az egészre – írta a Daily Mail.