Menczer Tamás: Magyar Péter mindannyiunk életét kockára tette!

Friss videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Nagykanizsán beszélt Magyar Péterről, hogy „milyen beteges hazudozó, és hogy milyen veszélyei vannak.”

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Fidesz országgyűlési képviselője felidézte a történteket a Tisza Párt elnökéről: „Bejelentette erre a Magyar Hang nevű csodálatos orgánumra hivatkozva, hogy az Aszad nevű éppen menekülő félben lévő szír elnök megérkezett Budapestre. És mi bújtatjuk. Most kiderült természetesen, hogy ebből egy szó sem igaz. A fotó, amelyet bemutattak, az több, mint tíz évvel ezelőtt és talán Törökországban készült. Semmi nem igaz belőle. Ez kiderült.”

Majd Menczer Tamás rátért a Magyar Péter hazugságával járó veszélyekre.

„Na most egy pici kockázata van a dolognak. Ugyanis ez még rosszabb, mint Magyar Péter eddigi számtalan hazugsága. Ugyanis hogyha egy őrült dzsihadista meghallja, hogy az Aszad Magyarországon van... Ezt egy őrült dzsihadista meghallja, hogy itt azt beszélik, hogy Magyarországon bújtatják a szír elnököt, és itt meggyilkol vagy felrobbant néhány magyart, akkor azért ki fogja vállalni a felelősséget?”

– teszi fel a költői kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki a végére hagyta a nagykanizsai beszéde legerősebb részét. Íme:

„Nemzetbiztonsági kockázat az, amit Magyar Péter és a Magyar Hang nevű újság végrehajtott. Kockáztatják az Önök biztonságát, mindannyiunk biztonságát, az ország biztonságát a nettó politikai haszonszerzés reményében. Most van egy vizsgálat, a nemzetbiztonsági szervek, azok próbálják elhárítani a Magyar Péter által okozott kárt, azt, hogy ez a derék ember mindannyiunk életét kockára tette. Na, most egy ilyen emberre akarnák bízni az országot? Most gondoljanak bele! Ezt az embert megállítani kell, meg kell állítani és le kell győzni.”