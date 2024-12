Menczer Tamás: Elég Magyar Péter gátlástalan hazudozásából!

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint évente 550 milliárd forint uniós forrás jár a magyar gazdáknak – írja a Ripost. Magyar Péter célja, hogy ezt a rendszert eltöröljék – állapította meg, hozzátéve: „nyilvánvaló, hogy a magyar gazdák pénzét oda akarják adni Ukrajnába.” Kijelentette: Orbán Viktor védi a békepárti, biztonságpárti magyar álláspontot és védi a magyar gazdákat is. Arra a kérdésre, hogy a Fidesz részéről lenne-e fogadókészség moderált vitára Magyar Péterrel, Menczer Tamás közölte: mindenkivel nyitott a vitára, akivel lehet és érdemes vitázni. „De hogyan lehetne beszélgetni egy olyan emberrel, aki tönkreteszi a családját, megtámadja a feleségét és a gyerekeit, majd másnap kiáll, és a Bibliából idéz? Aki hazudik, mint a vízfolyás, és azt gondolja, hogy mindenkit elsöpör. Ilyen emberrel nem lehet, és nem is szabad vitázni – vélekedett a Fidesz kommunikációs igazgatója. „Azt tudom mondani Magyar Péternek, hogy a jövőben is számíthat rám. És a saját közösségeim tagjainak is ugyanazt tudom mondani: ők is számíthatnak rám a jövőben is” – tette hozzá a politikus.

A rajtam finnyáskodóknak azt üzenem, örülök, még mindig jobb, ha most rajtam finnyáskodnak, mintha később azon keseregnének, hogy miért nem mutattunk erőt. A rajtam finnyáskodóknak azt is üzenem, azt hiszitek, hogy egyfajta morális trónuson ültök, valójában azonban semmi nincs alattatok. A rajtam finnyáskodóknak azt is üzenem, valakinek a saját széplelkűsége a legfontosabb, nekem viszont a közösségem és a hazám. Szép vasárnapot!