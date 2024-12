Már az angyalokkal ünnepelsz odafenn – ő André, a magdeburgi terrortámadás 9 éves áldozata

Ahogyan azt a Metropol is megírta, súlyos terrortámadás történt Németországban, a magdeburgi karácsonyi vásáron. Péntek este hét óra után nem sokkal a tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron a németországi Magdeburg városában. Már az elsődleges hírek arról szóltak, hogy feltehetőleg támadás történt. A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadást is meg lehetett volna előzni, akárcsak a berlini Breitscheidplatzon történt terrortámadást – írta pénteken az X-en Hans-Georg Maassen, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) volt elnöke, jogász, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) korábbi politikusa.

Újabb terrorcselekmény Németországban

A Metropol korábban megírta, hogy 9 éves áldozata is volt a magdeburgi terrortámadásnak. A Mirror most bemutatta, ki is volt az aranyos kisfiú, akit mindenki nagyon szeretett. André Gleißner, a 9 éves kisfiú a karácsonyi vásárban tartózkodott, amikor az autó a tömegbe gázolt, sok emberen keresztülhajtott, ezzel többeket megölve, sokakat pedig megsebesítve. Az áldozatok között volt André, akit kedves, türelmes és mosolygós jelleme miatt mindenki nagyon szeretett. Az édesanya most először posztolt a közösségi oldalán, és nem tudja elhinni, hogy mi történt.

Tributes to 'little teddy bear' boy, 9, killed in Christmas market attack https://t.co/RA4pt29CpH — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) December 23, 2024

Az én kismackóm körülrepüli a világot. André soha nem bántott senkit. Csak 9 évig volt velünk a Földön. Miért pont te? Miért? Nem értem. Már a nagymamával és a nagypapával vagy a Mennyországban. Nagyon hiányoztál nekik, ahogy most nekünk itt. Mindig a szívünkben fogsz élni. Ezt megígérem

– írta megtörten az édesanya, az együttérző, támogató kommentek pedig a világ minden tájáról záporoznak.