Vasárnap reggelre ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlanak, és többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél néhol kissé megélénkülhet. A hőmérséklet napközben eléri a 9–10 °C-ot.

Folytatódik a párás, nedves időjárás, ami megterheli az egészségünket / Fotó: Ground Picture / Képünk illusztráció: Shutterstock

Hétfőn éjszaka sokfelé kialakulhat köd, amely a délelőtti órákban fokozatosan oszlik fel, de keleten néhol tartósabban is megmaradhat. Az ország többi részén gyengén felhős, napos idő várható. A hőmérséklet általában 5 és 10 °C között alakul, azonban a ködös, párás keleti tájakon ennél hűvösebb lehet.

Kedden többnyire erősen felhős és párás időre lehet számítani, éjszaka sokfelé, nappal helyenként köddel. Elszórtan előfordulhat szitálás, éjszaka akár ónos szitálás is. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet délután 2 és 9 °C között valószínű.

A met.hu figyelmeztetést adott ki keddre az ország teljes keleti részére a köd miatt / Fotó: met.hu

Szerdán erősen felhős és párás idő várható, komolyabb csapadék nélkül. A hőmérséklet napközben 1 és 9 °C között alakul, a párásabb részeken alacsonyabb, máshol enyhébb értékekkel.

Még a hidegfront is ránk ront

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - számolt be róla a Köpönyeg.hu.