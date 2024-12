Gyomorforgató: újabb kutyaszaporító telepet zártak be, bűz és mocsok mindenütt

Mintegy 15 állatvédelmi szervezet autói, a rendőrség és a Zala Vármegyei Kormányhivatal illetékesei vonultak ki a zalakomári Árpád utcába, ahol egy kívülről rossz állapotban lévő családi házban tartottak helyszíni szemlét.

Az udvaron mindent beborított a kutyaürülék, a ház nyitott ajtaja mögül orrfacsaró bűzt lehetett érezni. Az udvaron lévő omladozó garázsból keserves nyüszítés hallatszott, míg egy másik berácsozott ablakon épp egy kiskutya préselte ki a fejét. Tekintete mindent elárult. Ahogyan kinyíltak az ajtók, egyre több kutya került a szabad levegőre. Látszott az állatokon, hogy nagyon rossz bőrben vannak. A laikus számára is láthatóan kopott, feltételezhetően rühes bundával, koszosan kerültek elő a pince mélyéről. Néhány állat pedig egy másik melléképületben "raboskodott" szintén mocskosan, büdösen - írja a Zaol.

A ház jelenleg egy osztrák házaspáré, ők üzemeltették a szaporítótelepet. Az állatvédők még csak megsaccolni sem tudták, hány kutyára számíthatnak. Volt csivava, francia bulldog és még számos más fajta kutya is.

Kapin Richárd, Szurkolók az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta: a vasi horrortanyák tulajdonosának, Brigitta M.-nek a felkutatása közben kaptak több címet is, köztük zalakomáriakat. - Az egyik ez az Árpád utcai ingatlan, ahová eddig a hatóság nem jutott be, de most együtt, közös erővel fellépünk a vélhetően illegális kutyaszaporítók ellen - mondta Kapin Richárd.

Ezenkívül két zalakomári ingatlant keresnek még fel, így együtt összesen akár 300 kutyát is találhatnak. Nyugat-Magyarországon Brigitta M. lehetett a milliárdos üzletlánc feje. Az állatvédők megelégelték, ezért egy cím után nem behúzták a féket, hanem ráléptek a gázra, és szeretnék felszámolni ezeket a telepeket. Talán végre rájönnek a szaporítók, hogy Magyarországon nincs értelme ennek a tevékenységnek.

– Az ilyen és ehhez hasonló horrortelepeken tartott és tenyésztett kutyákat 1500 és 2000 euró között árulták Európában – folytatta. – A korábban kimenekített kutyák közül többet bizonyos szocializáció után örökbe lehet fogadni. Reméljük, hogy a zalakomári ebeknek is jobb sorsuk lehet a jövőben.