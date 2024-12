Tuti tipp a karácsonyi sütés-főzés rohamhoz: így tisztítsd meg másodpercek alatt, dörzsölés nélkül a zsíros serpenyőidet!

Újabb elképesztő trükkel rukkolt elő a takarítás királynője, Lynsey Crombie író és televíziós személyiség. Tanácsa ráadásul nem is jöhetne jobbkor mint most, miután egy sütőeszközök tisztítással kapcsolatos praktikát osztott meg, amiből bizony jó pár jól jön a karácsonyi sütés-főzések közepette. Tehát ha esetleg leégett, odakapott, túl koszos lett a főzőeszköz: nátrium-karbonátot, mosószódát elő!

A karácsonyi főzés bizony kosszal járhat. Fotó: pexels

Az egyik kedvenc takarítási tippem a koszos, zsíros edényekre, serpenyőkre a mosószóda. A lényeg, hogy szórd szét a nátrium-karbonátot a tisztítandó felület és adj hozzá forró vizet. Hagyd 15 percig állni, majd öblítsd ki. Nincs szükség dörzsölésre!

- osztotta meg Instagram-oldalán hozzátéve, a mosószódás folyadék nem fog kárt tenni a mosogató öntve a lefolyóban.

Trükkjének pedig most nagyon sokan örültek mondván:

Ohh erre biztos emlékezni fogok, főleg most a karácsonyi készülődéskor

- közölték vele.

De, hogyan is működik a mosószóda a koszos, zsíros felületeket? Úgy, hogy tele van lúggal, ami megszünteti az olajos foltokat. Épp ezért rendkívül hatékony folttisztításra is ruhákon. De szuper titkos "alapanyag" vízkőoldásra is, igazából bármihez hozzáadható. Legjobban pedig talán akkor veszi hasznát még az ember, ha eldugul a lefolyó, írja a Mirror.