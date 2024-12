Elképesztő kaland: pingvinekkel úszott a Déli-sark jeges vizében Gábor

Gábor legnagyobb szenvedélye az utazás, ezt nem is tagadja, hiszen eddig 49 országban járt már turistaként. A fiatal férfi bejárta egész Európát, de korábban olyan különleges helyeken is megfordult, mint Irán vagy Azerbajdzsán. Amikor barátainak az egyik álmáról, a Déli-sark felfedezéséről mesélt, a barátok csak legyintettek, gondolván, ez az utazás még neki is túl nagy falat. Ők döbbentek meg a legjobban, amikor Gábor fogta az évek alatt összespórolt pénzét, és befizetett egy expedíciós útra egyenesen az Antarktiszra.

Gábor számára a Déli-sark elérése volt a legnagyobb álom, ami életre szóló kaland lett – Fotó: Facebook

Gábor már régóta nézegette az utazási irodák ajánlatait. Megfogadta, ha a kitűzött lélektani határ alá megy az ár, nem gondolkodik tovább.

Április környékén felkeltem és ránéztem az ajánlatokra. 3 dollárral a lélektani határ alá ment az expedíció ára

– kezd bele a nem mindennapi történetbe Gábor, akinek másik bakancslistás álma Mexikó, de úgy volt vele, Mexikó megvárja, a Déli-sark pedig nem biztos.

Gábor tart tőle, hogy a jégsapkák olvadása miatt a jövőben korlátozhatják majd a beutazást a Déli-sarkra – Fotó: Facebook

Az volt a fejemben, hogy ha folytatódik a jégsapkák olvadása, egy idő után akár korlátozhatják is a turisták beutazását, és kilőhetnek az árak az egekbe. Ehhez jött még az, hogy a lélektani határ alá ment az ár. Nekem ez elég volt. Azonnal szervezni kezdtem, és novemberben már részt is vettem a 10 napos expedíción

– meséli izgatottan Gábor, aki életre szóló élményekkel tért haza a Déli-sarkról.

Gábor egy éjszakát itt tölthetett beásva magát a hóba – Fotó: Facebook

A Déli-sark már nem csak egy álom Gábornak

Az expedíciós hajó Argentína fővárosától, Buenos Airestől egy néhány órás repülőútra található Ushuaiából, a világ legdélebbi városából indult, amit a világ végének is neveznek, és ezt még egy tábla is jelöli. Mivel ez volt a szezon első felfedezőútja, így még a szakemberek sem tudták, hogy pontosan mire is számítsanak.

A másfél napos út zökkenőmentes volt, legalábbis nekem. Az expedíciós csapat nagy része tengeri beteg lett

– meséli nevetve Gábor, aki elárulta, úgy tartják, a Déli-óceán a világ legviharosabb vize, így szerencsésnek tartja magát, hogy ezt is megtapasztalhatta.

Gábor még a világ végétől is tovább jutott – Fotó: Facebook

Nem vagyok rosszul a repülőn, sosincs gondom az időeltolódással, és már azt is tudom, hogy tengeri beteg sem vagyok

– sorolja Gábor a jó utazó ismérveit, majd mesélni kezd az élményeiről. Gábor egy éjszaka kivételével minden estét a hajó fedélzetén töltött, ám egyszer igen különleges élményben lehetett része.