Autósok figyelem: a héten nem fog kedvezni nektek az időjárás

Szerdán többnyire gyengén, vagy közepesen felhős idő várható. Reggel helyenként párásság és ködfoltok is kialakulhatnak. Csapadék nem valószínű. A szél délire, délnyugatira fordul, és néhol élénk lehet. A hőmérséklet délutánra 6 és 12 fok közé emelkedik.

A héten továbbra is megkeseríti az autósok életét a köd/Fotó: Fehér Gábor

Csütörtökön eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég, azonban estig még eső nem fordul elő. A déli szél megélénkül. Marad a 10 fok körüli enyheség. Csütörtökön már akkora problémát okozhat a köd az ország egyes részein, hogy a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország észak-keleti részére. Az alábbi térképen láthatjátok, hogy mely területeken kell számítanunk tartós ködre:

Az ország északkeleti részében okozhat gondot a köd csütörtökön /Fotó: met.hu

Pénteken az erősen felhős, vagy borult égből többfelé alakul ki eső, záporeső. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. +6 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szombaton a felhőzet fokozatosan csökken, így több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Helyenként záporok, vagy hózáporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul - számolt be róla a Köpönyeg.hu.