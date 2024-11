Újabb részletek: Magyar Péter testőrével dobatta ki a Hír TV stábját

Magyar Péter állandóan letagadja, hogy testőrökkel venné körül magát, ám az igazság előbb vagy utóbb, de úgyis kiderül. Sőt időnként saját magát buktatja le a Tiszapárt elnöke, elvétve ugyanis dicsekedni is szokott őrző-védő embereivel.

Magyar Péter a személyi testőrével dobatta ki a Hír TV stábját

Magyar Péter testőrgárdájának egyik oszlopos tagja, legfontosabb személyes testőre és sofőrje dobta ki erőszakkal a Hír TV stábját a Tisza párt sajtótájékoztatójának helyszínéről - tudta meg a Ripost egy párthoz közeli forrásból.

A lapnak még azt is sikerült kiderítenie, hogy az újságírók ellen fellépő agresszív személy neve Bence lehet és azt is, hogy Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmi embere. A testőrködés mellett ugyanis ő a politikus első számú sofőrje is. Sőt nélküle nem is igazán jelenik meg nyilvános helyen a politikus.

Az erőszakos testőr mindenhova árnyékként követi a Tisza Párt elnökét. fotó: RIPOST

Bence furikázza a Tisza-elnököt a megbeszélésekre, tárgyalásokra, találkozókra, a repülőtérre, de néha még bevásárolni is. Úgy tudják, Magyar Péter gyakran a legközelebbi hozzátartozóinak, akár magáncélokra is felkínálja a férfi szolgáltatásait, ha fuvarra van szükségük. Így az sem kizárt, hogy a volán mögött ülve fontos titkok birtokába jutott.

A szóban forgó testőr mindenhová árnyékként követi a főnökét, legyen szó nyilvános eseményről vagy magánrendezvényről. Ehhez pedig a legmodernebb eszközöket is biztosítják a számra, amiről a Ripostnak fényképes bizonyítékai is vannak.

Mindenhova ő furikázza Magyar Pétert a szolgálati autójával. fotó: RIPOST

Mint az már ismert, hétfőn délelőtt a Hír TV stábja kereste fel a Tisza Párt elnökét a III. kerületi Holiday Beach Budapest nevű szállodában, aminek az egyik közösségi teréből emiatt szó szerint kidobták őket. A kiszivárgott hangfelvételről akarták kérdezni Magyar Pétert, aki higgadt válaszok helyett azonnal agresszívan reagált. Felpattant a székéből, és a közvetlen mögötte álló testőrével dobatta ki a munkájukat végző HírTv-eseket.

Szintén emlékezetes, hogy egy a Tisza-elnök egy másik testőréről nemrég az derült ki, hogy éveket ült börtönben csoportos rablás miatt.