Szegedi Erika elárulja, melyik az a szám, ami meghatározza az egész életed

A sorsszámod a születési dátumod számjegyeinek az összeadásával kaphatod meg. Szegedi Erika főboszorkány szerint ez a szám azokat a tulajdonságaid és képességeid mutatja meg, amelyek veled születtek, és azt a lehetséges utat, amelyet bejársz az életed során. Ha kiszámítod a életszámodat, akkor megláthatod, milyen egyedi kihívások várnak rád a jövőben.

Te is kiszámolhatod a mesterszámod, Szegedi Erika elárulja hogyan / Fotó: Mate Krisztian

Szegedi Erika segít! Te is kiszámolhatod a mesterszámod. Megmutatjuk, hogyan!

Szegedi Erika elárulja, melyik az a képlet, amivel elvégezheted az egyszerű számítást. És megtudhatod milyen karrier előtt állsz.

Nem kell hozzá más, mint a születési dátumod, és egy kis matematika

- mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki hozzáteszi, hogy az életútszám a számmisztika legfontosabb számítása, mert a jövő mérföldköveit határozza meg.

Nézzünk egy számítást

Amiből ki kell indulni az a születési dátum, amit szét kell bontani: nap, hónap és év. Ezeket a számjegyeket kell összeadni, míg egy egyjegyű számot kapunk.

Egy példa erre: Ha a születési dátum: 1978. 07. 27. év: 1+9+7+8=25 hónap: 7 nap: 2+7=9 Ezeket a számjegyeket kell összeadni, és így kapjuk meg a végeredményt: 41 A következő lépés, hogy ezt a számot, egy egyjegyű számmá kell alakítani: 4+1=5 Azért akadnak kivételek is. Ilyen a 11, 22, és a 33 is, mert ezek a mesterszámok, ezeknek a számjegyeit nem kell már összeadni, ennek külön jelentése van.

Mit jelentenek a számok?

1: Szabad lelkű és motivált. Függetlenségre törekszik, és mindig eléri a célját. A csapatmunka nem az erőssége, azonban nagyon jó vezető. Mindig az anyagiakat helyezi az érzelmek elé. Kreatív, lelkes és egészségesebb is az átlagnál. Bizonyos helyzetekben agresszívvá válik, és birtokolni akarja az embereket a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

2: Diplomatikus, érzékeny ember ás az igazságérzete is nagyon erős. Határozottságával és tisztánlátásával jogi és bírói pályán is megállja a helyét, de a szociális szféra is közel áll hozzá. Hajlamos csak a jót látni az emberekben, amivel gyakran vissza is élnek. Szereti ösztönözi embertársait a jó cselekedetekre.