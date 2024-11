Ezt kár lenne kihagyni: Szegedi Erika nagy változást jósol, felmondott a kunmadarasi csordás

Nemzetünk sok mindenről híres, ám most egy újabb igen kivételes dologgal vívtuk ki a világ figyelmét. Hazánk sokadszorra került fel arra a térképre, melyen különböző országok különlegességeit jelenítik meg! A Maps on the Web nevű oldal olyan térképeket készít, melyek egy-egy ország különlegességeit mutatják meg. Nem kérdés, hogy Magyarország gyakran felkerül ide. Az egyediségekkel foglalkozó oldal legújabb térképén a különböző nemzetek ABC-inek legkülönlegesebb betűit mutatják meg. A világon egyedülálló betű bizony egy hosszú magánhangzó, méghozzá az „ű” betű.

Vannak betűk, melyeket csak a magyar emberek használnak / Fotó: pexels.com

Szegedi Erika főboszorkány szerint a Plútónak köszönhetően nagy átalakulások sora veszi kezdetét november 20. után.

Ennek előszele már régebb óta érezhető, de az igazi fordulat most következik be. Véget ér valami, és egy teljesen új világ veszi át a helyét. Fontos, hogy a jó dolgokat, és a pozitív értékeket megőrizzük, és a kínálkozó lehetőségek hatására még jobbá tegyük. Ez hosszú távon fogja meghatározni az emberek életét, és minden csillagjegy szülöttét érinteni fogja

– vetíti sejtelmesen előre a jövő változásait Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy a Plútó egy nagyon markáns és meghatározó égitest, ami hatalmas változásokat idéz elő. A szélsőséges szituációkat csak határozott elképzeléssel és bátorsággal lehet a pozitív irányba fordítani.

Szegedi Erika főboszorkány – Fotó: Metropol

Egy méretes hódot kaptak lencsevégre Mosonmagyaróváron. A kalandvágyó rágcsáló az éj leple alatt indult városnézésre. Ezek az állatok a helyiek szerint gyakran betévednek a városba, volt, hogy egy családi ház udvarából kellett kitessékelni őket. Bár a turisták és a városban élők kedvelik őket, azonban a Kisalföldi Erdőgazdaság szigetközi és hansági területein a szakértők szerint rengeteg kárt okoznak.

Egy méretes hódot kaptak lencsevégre Mosonmagyaróváron – Fotó: Pexels

Lapunk már többször beszámolt a kunmadarasi csordás, azaz Kálmán András életének legfontosabb pillanatairól. Most olyan történt vele, amitől leesik majd az állad: felmondott a munkahelyén.

Nem sokkal a felmondásom után jött ez a lehetőség, hogy továbbra is csordásként dolgozzak, valamivel több szarvasmarha mellett, mint korábban, aminek nagyon örültem. Később más helyekről is megkerestek, de addigra ezt már elfogadtam. Szerencsére hamar sikerült megegyeznünk az új főnökömmel

– mesélte az örömhírt András, aki már bele is kóstolt, hogy mennek a dolgok az új munkahelyén. A kunmadarasi csordás itt a korábbi, nagyjából száz szarvasmarhához képest valamivel többre kell hogy felügyeljen, de az első néhány nap után hamar összeszokott az állatokkal.