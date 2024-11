Felmondott a kunmadarasi időjós csordás - Elképesztő dolog áll a háttérben

Nem sokkal a felmondásom után jött ez a lehetőség, hogy továbbra is csordásként dolgozzak, valamivel több szarvasmarha, valamint sertések és birkák mellett is, aminek nagyon örültem. Később más helyekről is megkerestek, de addigra ezt már elfogadtam. Szerencsére hamar sikerült megegyeznünk az új főnökömmel