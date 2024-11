Erzsébet napja nem hazudik: kedden kiderül fehér lesz-e az idei karácsony

A november az egyik leggazdagabb őszi hónap a népi hiedelmek, jövendölések terén. Még csak nemrég múlt el Márton napja, máris itt van Erzsébet napja is. A népi megfigyelés szerint ilyenkor az időjárás sokszor megváltozik: ha addig enyhe idő volt, utána hideg következik, a hideg után pedig enyhülés.

Ha Erzsébet napja havazást hoz, fehér lesz a karácsony is Fotó: Pexels/olga Volkovitskaia

Ha Erzsébet napján havazik, a karácsony is fehér lesz

Régebben, mivel nem volt meteorológia előrejelzés, nem nagyon tudtak másra hagyatkozni őseink az időjárás-előrejelzést illetően, mint megfigyeléseikre, tapasztalataikra, és abból vontak le különböző következtetéseket, összefüggéseket. Innen ered a november 19-hez, azaz Erzsébet napjához köthető időjóslás is. Erre a napra datálták az első hóesést is, mondván:

Erzsike megrázza dunyháját/pendelyét.

Azt szokták mondani, ha „Erzsébet megrázza pendelyét”, azaz, ha havazik, akkor a karácsony is fehér lesz. Sok helyen pedig azt tartják, hogy amilyen az Erzsébet napi időjárás, olyan lesz a decemberi is.Vagyis ez a nap a tél és a karácsony rámutatónapja volt. A gazdák úgy tartották, ha ezen a napon esik, akkor lágy tél lesz, nem kell félni a téli zimankótól, erős hidegtől, fagyoktól. A földműveseknek pedig határidőt jelentett november 19-e, ugyanis erre a napra mindenképpen be kellett fejezni az őszi búza vetését, az állatokat pedig a hidegekre való tekintettel a nyári legelőkről mindenhol haza kellett hajtani és bekötni az istállóba.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint holnap, azaz november 19-én nem várható havazás Budapesten, de aprószemű, gyenge esőre van kilátás. Így ha igaz a népi jövendölés és tényleg esni fog, lágy telünk lesz. Péntekre azonban már több helyen is jósolnak havazást. Ezek alapján a fehér karácsonyra nem ad biztosítékot az idei Erzsébet napi időjárás, de a remény még nem veszett el teljesen, hiszen hamarosan tényleg téliesre fordul az idő és fehérbe borulhat a táj.

Izgalmas szerelmi jóslatokat tartogatnak a novemberi napok Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Szerelmet is jövendöl Erzsébet napja

Az őszi népi jóslásokban gazdag napokon gyakori volt a jövendőbelink megjóslása is. Erzsébet napján, az őszi munkák zárónapján a legények a párnájuk alá lopott leányinget tettek, hogy megálmodják, ki lesz a jövendőbelijük. Az a fiú pedig, aki Erzsébet napján nem tudta meg a jövendőbelijének kilétét, 25-én is tehetett egy próbát újra: ha egész nap böjtölt, reménykedhetett abban, hogy álmában megjelenik jövendőbelije, álmai asszonya. Bár ezeket a népi, szerelmi jóslatokat már nem sokan alkalmazzák, érdemes lehet tenni egy próbát. Ha nem is Erzsébet napján, de Katalinkor, november 25-én mindenképp. Egy régi novemberi hagyomány szerint ugyanis ezen a napon a lányok előszeretettel foglalatoskodtak azzal, hogy kiderítsék, ki lesz a férjük. Az egyik legenda szerint, ha ilyenkor a hajadon lány mezítláb ágat lop egy gyümölcsfáról, majd vízbe teszi, és az karácsonyig kizöldül, akkor bízhat abban, hogy a menyegzője napja már közel van.