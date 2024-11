Jobb ha felkészülünk: minden a nyakunkba szakad, jön a havazás is

Habár jövő héten napról napra csökken majd a hőmérséklet, a hétfő november közepéhez képest kellemes, részben napos időjárással indul majd. A rétegfelhőzet felszakadozása és a ködfoltok megszűnése után előbukkanhat a nap. A felhőből azonban az ország északi részein kisebb eső, zápor előfordulhat és a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet azonban még 10 fok körül alakulhat.

Hétfőtől kezdve folyamatosan csökken a hőmérséklet. / Fotó: Köpönyeg

Kedden már csak az ország keleti felén várható napsütés pár óra erejéig, ugyanis az ég többnyire erősen felhős, borult marad. Emiatt több helyen fordulhat elő eső és zápor is, ami mellé még a szél is sokfelé megerősödik. A reggel fagyosan indul, akár 0 fok alá is csökkenhet, délután pedig a hétfőhöz képest még 10 fok körüli hőmérséklet várható.

Szerdán azonban már csökkenni fog a reggeli maximum, ami 4–10 fok körül alakul majd. Az ég továbbra is erősen felhős és borult marad, ami miatt még több helyen várható eső és zápor, a magasabban fekvő területeken akár havas eső, hózápor is – írja a Köpönyeg. A déli, délnyugati szél akár viharossá is fokozódhat. Ez pedig előjele lesz annak, hogy a hét további részében maximum 4-5 fok várható majd.