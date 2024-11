Szegedi Erika elárulta: ennek a három csillagjegynek veszélybe kerül az egészsége télen

Alig egy hónap van hátra az idei évből. Szegedi Erika főboszorkány mindenkit óvatosságra int, hiszen bármennyire is jónak ígérkezik a december a karrier és a szerelem tekintetében, ez sajnos nem mondható el az egészségről, pedig az az emberek életében a legnagyobb kincs, és pótolhatatlan.

Szegedi Erika mindenkit óvatosságra int (Fotó: Máté Krisztián)

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt az egészségének megőrzésére. A megszokottnál is jobban oda kell figyelni az egészséges táplálkozásra, és a vitaminok pótlására.

– mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy kellő figyelemmel azért meg lehet előzni a betegségeket.

Az év hátralévő része nagyon sok jót tartogat a karrier és a szerelem tekintetében a főboszorkány szerint. A rohanó mindennapokban, és a felfokozott érzelmek közepette sokan megfeledkeznek arról, hogy a hideg téli időjárásban és a járványok időszakában mekkora veszélynek vannak kitéve.

Az egészségről jósolni különösen nagy kihívás. Hiszen mindenkinek vannak régi betegségei, és olyanok is, amik csak a jövőben fognak kialakulni. Az ünnepi időszak meg még egy másik veszélyforrást is tartogat. Akik szeretik a hasukat, azoknak érdemes a táplálkozási szokásain változtatni. Nem beszélve a túlzott alkoholfogyasztásról, ami sok baj forrása lehet!

– hívja fel az olvasóink figyelmét.

De lássuk, melyik csillagjegynek mit jósolt Szegedi Erika!

Ikrek

Az Ikrek most a betegségek céltáblái lesznek. Nekik nagyon oda kell figyelniük, hogy ne döntse le őket a lábukról valami nyavalya.

Bak

Különös óvatosságra inti őket a főboszorkány. Hiába az Univerzum nagy túlélői, most mégis nagyon oda kell figyelniük az egészségük megőrzésére.

Vízöntő

Csak a megfázás, ami veszélyezteti őket. A komolyabb betegségek messze elkerülik őket.

Halak

Ők lesznek a legveszélyeztetettebbek. Egy megfázás is ledöntheti őket a lábukról, és a szövődményeknek hosszú távú hatásai is lehetnek.

Kos

Csak a vérnyomásuk, amivel baj szokott lenni. Arra most is figyelniük kell, azonban továbbra is elpusztíthatatlanok lesznek.

Bika

A sötét téli időjárás a lelkükre lesz negatív hatással. Ha nem figyelnek magukra, könnyen depresszióba eshetnek.