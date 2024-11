Reggeli horrorhír: kitört a vulkán, legalább 10 ember meghalt

Kitört a Laki-laki vulkán Indonézia keleti részében vasárnap éjjel, a természeti katasztrófának tíz halálos áldozata van, és a térségben több települést ki kellett üríteni - közölte az indonéz vulkanológiai központ (PVMBG) szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy a vulkán nem sokkal éjfél előtt tört ki, hét településen házakat döntött össze, és széles körű áramkimaradáshoz is vezetett. Az ügynökség azt javasolta, hogy hét kilométeres körzetben teljesen ürítsék ki a lakott területeket, de még a krátertől 20 kilométernyire is evakuáltak egyes falvakat. Heronimus Lamawuran, Flores sziget helyi hatóságának tisztviselője arról számolt be, hogy a károk felmérése még folyamatban van.

