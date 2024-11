Magyar Péter lába alól kicsúszott a talaj, egyre idegesebb

A pártvezető végül egy hátsó kijáraton távozott, beült a luxus kisbuszába, majd sietősen elhagyta a helyszínt.

Kínosan menekül a kérdések elől

A pártelnök a miskolci állomás után azonnal változtatott a protokollon. Megparancsolta, hogy jobboldali újságírókat nem engedhetnek be a rendezvényeire, testőrei mindig a sarkában vannak, és ahhoz is ragaszkodik már, hogy autóval vigyék az utolsó centiméterig, ahol végül hátsóbejáratokon megy be a rendezvényei helyszínére.