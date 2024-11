Meghúzott egy izmot, most az életéért küzd a háromgyermekes édesanya

Pokoli időszakon van túl egy háromgyermekes édesanya, és sajnos még most sem nyugodhat meg. Sőt! Egy éve küzd egy gyilkos betegséggel, ami egy egyszerű izomhúzódással kezdődött – legalábbis mindenki annak hitte. Aztán bebizonyosodott: egy tumorról van szó. An angliai Oxfordshire-ben élő, 43 éves Claire Turner épp a család kocsijában ült a párjával, valamint gyermekeikkel, amikor egy rossz mozdulat után rettenetesen fájlalni kezdte a jobb vállát. Ugyan nem tartja magát olyannak, aki minden aprósággal orvosokhoz rohangál, mégis felkeresett egy rendelőt, ahol megnyugtatták: pontosan az okozza a bajt, mint amire ő is gondolt, jelesül izomhúzódás. Pihentesse, jobban lesz – javasolták neki. Mindez 2023 októberében történt. Az asszony válla azonban nem lett jobb. Kifejezetten romlott az állapota.

Év végére már hatalmas duzzanat alakult ki, ami olyannyira fájt, hogy nemcsak táskát nem tudott akasztani a vállára, de még a melltartó pántja is zavarta. Újabb orvosi vizsgálatok következtek, melyek eredménye sokkoló volt: cutan melanoma malignum, ami egyfajta bőrrák. Négyes stádium, azaz ekkor már továbbterjedt. Intenzív immunterápiás kezelésbe kezdtek, azonban az édesanya valamiért idén júniusig nem szerette volna elvégezni azokat a vizsgálatokat, amik kimutatják, mely szerveiben található meg a vállából kiindult gyilkos kór.